LG·한화 출신 태양광 전문가 윤주환, 국표원 기술규제협력과장 임용

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 13일 윤주환 전 한화솔루션 상무를 산업부 국가기술표준원 기술규제협력과장으로 임용했다.
- 윤 과장은 25년간 LG전자와 한화솔루션에서 태양광 기술전략과 규제 대응을 담당한 전문가다.
- 이번 인사는 산업부 요청에 따른 세 번째 민간인재 영입으로 기술 규제 정책 실효성을 높인다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처는 13일 정부 민간인재 영입지원(정부 헤드헌팅)을 통해 윤주환 전 한화솔루션 상무를 산업통상자원부 국가기술표준원 기술규제협력과장으로 임용했다고 밝혔다.
기술규제협력과장은 국내외 기술 규제 관련 정보 관리와 기업 애로사항 발굴 및 대응, 유관기관 협력을 통한 규제 대응 지원 등 기술 규제 관련 업무를 총괄하는 자리다.
이번 인사는 산업통상자원부 요청에 따라 인사혁신처가 적격자를 직접 발굴해 추천하는 방식으로 진행됐으며, 2018년 이후 산업부의 세 번째 민간인재 영입 사례다.
윤주환 신임 과장은 약 25년간 LG전자와 한화솔루션에서 근무하며 태양광 상품기획과 기술전략 수립, 시스템 개발 등을 수행해 온 실무형 전문가다.
특히 한화솔루션 재직 당시 전력변환장치(마이크로인버터) 등 차세대 태양광 시스템 개발을 주도하며 미국 안전 인증(UL 인증) 취득을 이끌었고, 국내외 기술 규제 대응 경험을 쌓았다.
또한 LG전자 기술전략팀장으로 재직하면서 국가기술표준원의 '태양광 발전기술 표준화 및 보급 활성화 기반 구축' 과제에 참여하는 등 정책과 산업 현장을 연결하는 역할도 수행했다.
윤 과장은 "현장에서 규제가 기업의 성패에 얼마나 큰 영향을 미치는지 몸소 경험했다"며 "그간 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 기업의 애로사항을 발굴하고, 유관기관과 긴밀히 협력해 불합리한 기술 규제를 해소하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.
최시영 인재정보담당관은 "신기술 개발부터 표준-인증까지 전 과정을 두루 경험한 전문가를 영입함으로써 기술 규제 정책의 실효성이 한층 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 민간의 우수 인재가 공직에서 역량을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
한편 정부 민간인재 영입지원 제도는 공공부문 전문성 강화를 위해 도입된 맞춤형 인재 발굴 제도로, 2015년 도입 이후 현재까지 총 132명의 민간 전문가가 공직에 진출했다.
abc123@newspim.com