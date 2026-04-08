[마감시황] 코스피, 외인·기관 7조 '쌍끌이'에 6.9% 급등

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중동 리스크 완화에 증시 급반등…코스피 5870선 돌파

장 초반 코스피·코스닥 매수 사이드카 발동

환율, 전 거래일 대비 33.6원 내린 1470.6원 마감

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 8일 국내 증시 양대 지수가 미국과 이란이 2주 간의 휴전에 합의했다는 소식에 힘입어 급등 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 377.56포인트(6.87%) 오른 5872.34에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 3조1227억원, 4조903억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었고 개인은 7조4131억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미국과 이란이 2주간의 '휴전 및 호르무즈 개방'에 합의한 8일 오후 코스피가 전장 종가보다 377.56 포인트(6.87%) 상승하며 5872.34로, 코스닥은 53.12 포인트(5.12%) 상승한 1089.85로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 32.40원 하락한 1471.80원에 주간거래를 마감했다. 2026.04.08 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목도 일제히 강세를 보였다. 삼성전자(7.12%), SK하이닉스(12.77%), 삼성전자우(6.65%), 현대차(7.40%), SK스퀘어(15.83%), 삼성바이오로직스(0.76%), 두산에너빌리티(6.64%), 기아(5.57%) 등이 오름세를 나타냈다. 반면 LG에너지솔루션(-0.61%)과 한화에어로스페이스(-3.45%)는 약세를 기록했다.

코스닥 지수도 전 거래일보다 53.12포인트(5.12%) 오른 1089.85에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 2647억원, 4178억원 어치 사들이는 가운데 개인은 6434억원 어치를 팔아치웠다.

종목별로는 에코프로(5.73%), 에코프로비엠(3.47%), 알테오젠(5.79%), 레인보우로보틱스(11.19%), 리노공업(6.47%), 에이비엘바이오(2.99%), 코오롱티슈진(2.73%), HLB(5.17%), 펩트론(2.16%) 등이 상승했다. 삼천당제약은 6.55% 하락했다.

장 초반에는 중동 지정학적 리스크 완화에 따른 변동성 확대로 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 잇따라 발동되기도 했다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 유가증권시장에서, 9시 13분께 코스닥 시장에서 각각 사이드카가 발동됐다.

코스피 사이드카는 코스피200 선물이 전장 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 경우 발동되는 조치다. 코스닥 사이드카는 전 거래일보다 코스닥150 선물 가격이 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 3% 이상 상승한 후 1분간 지속될 경우 발동된다. 코스피 시장과 코스닥 시장에서 동시에 매수 사이드카가 발동한 것은 7일 만이다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "휴전 협정을 통해 지정학적 리스크 완화 시 금융시장과 증시의 반응을 확인할 수 있었다"며 "특히 한국 금융시장은 이번 지정학적 리스크와 유가 급등 국면에서 전방위적인 압박을 받아온 상황인 만큼 반전의 강도도 강해질 가능성이 높다"고 말했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1504.2원)보다 33.6원 내린 1470.6원에 마감했다.

rkgml925@newspim.com