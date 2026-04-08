2주 만에 2000만뷰…테라, 손흥민 앞세워 대세감 굳힌다

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로가 8일 손흥민을 모델로 테라 7주년 캠페인 강화했다.
- 광고 2000만뷰 돌파와 한정판 제품 출시로 마케팅 확대한다.
- 온오프라인 이벤트와 굿즈로 성수기 공략에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 축구선수 손흥민을 앞세운 'TERRA X SON7' 마케팅 효과를 기반으로 본격적인 맥주 성수기 공략에 나선다. 테라 출시 7주년을 맞아 전개한 캠페인이 초기부터 높은 관심을 얻으며, 통합 마케팅을 한층 강화한다는 전략이다.
8일 하이트진로에 따르면 신규 모델로 손흥민을 발탁하고 TV 광고 시리즈를 공개한 이후 에디션 제품 출시와 온·오프라인 프로모션을 이어가고 있다. 특히 공개 2주 만에 2000만뷰를 돌파한 광고를 바탕으로 추가 시리즈도 선보일 계획이다. 손흥민 사진과 친필 사인을 적용한 한정판 제품 역시 소비자 호응을 얻으며 캔과 병 제품 SKU를 확대한다.
온라인에서는 테라 공식 인스타그램을 통해 손흥민의 시그니처 포즈를 활용한 AI 필터 게임 '오늘 테라 쏠 사람은 누구'를 운영하며 MZ세대 참여를 유도하고 있다. 해당 콘텐츠는 입소문을 타며 8만 건 이상의 접속을 기록했다.
오프라인에서도 주요 상권을 중심으로 체험형 프로모션을 확대한다. '7초를 맞춰라', '테라 빙고 게임팩' 등 참여형 이벤트를 통해 소비자 접점을 넓히고, 4월 중순부터는 스푸너, 피크닉매트, 리유저블백 등 협업 굿즈를 출시해 브랜드 경험을 강화할 계획이다.
하이트진로 관계자는 "소비자가 현장 체험부터 온라인 참여, 굿즈 소장까지 자연스럽게 이어지는 브랜드 경험을 만들고자 했다"며 "손흥민과의 통합 캠페인을 통해 테라의 대세감과 대중성을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다. 한편 테라는 2019년 출시 이후 누적 판매 60억병을 기록하며 국내 대표 맥주 브랜드로 자리 잡았다.
mkyo@newspim.com