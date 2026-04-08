미래에셋증권, 해외주식 양도세 신고대행 서비스 전산화

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 8일 해외주식 양도소득세 신고대행 서비스를 전산화해 단일 플랫폼에서 처리 가능하게 했다.
- MTS M-STOCK과 세무법인 API를 연동해 신청부터 납부까지 실시간 진행 상황 확인이 가능해졌다.
- 타 증권사 양도소득 내역도 M-STOCK에서 간편하게 제출할 수 있으며 카카오톡 알림톡으로 안내된다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 해외주식 양도소득세 신고대행 서비스를 고도화해 세무 신고 전 과정을 단일 플랫폼에서 처리할 수 있도록 전산화했다.
8일 미래에셋증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) M-STOCK과 세무법인 간 응용프로그램인터페이스(API)를 연동해 신고대행 서비스 전 과정을 전산화 완료했다고 밝혔다. 지난해 해외주식 양도소득이 250만원을 초과한 고객을 대상으로 이달 30일까지 지점·고객센터·M-STOCK을 통해 신청할 수 있다.
해외주식 양도소득세는 해외주식 투자로 발생한 양도차익이 연간 합산 250만원을 초과할 경우 투자자가 연 1회 직접 신고·납부해야 하는 세금이다.
기존에는 고객이 신고대행 서비스를 신청해도 담당 세무법인을 즉시 배정받지 못해 실시간 확인이 불가했고, 타 증권사 양도소득 내역은 별도 이메일로 제출해야 하는 불편이 있었다.
이번 전산화로 고객이 M-STOCK에서 신고대행 서비스를 신청하면 담당 세무법인이 즉시 매칭되고 예상 세액을 실시간으로 확인할 수 있다. 이후 ▲신청접수 ▲서류검토 ▲신고완료 ▲납부서 발송 등 진행 상황도 즉시 파악 가능하며 카카오톡 알림톡으로도 안내된다.
미래에셋증권 고객이라면 타 증권사 해외주식 양도소득 내역도 M-STOCK에서 간편하게 제출할 수 있다. 5월부터는 납부해야 할 양도소득세를 알림톡으로 순차 안내받을 수 있다.
미래에셋증권 관계자는 "간편한 대행서비스 신청부터 신고, 납부까지 전 과정의 편의성을 높이는 데 집중했다"며 "앞으로도 디지털 기술을 적극 활용해 고객들이 투자에만 전념할 수 있는 스마트한 투자 환경을 지속 제공할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com