미래에셋증권 RIA 누적 입고 760억…출시 나흘 만에 뭉칫돈

해외주식 양도세 최대 100% 공제, 1인당 한도 5000만원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권의 국내시장 복귀계좌(RIA) 누적 입고금액이 출시 나흘 만에 760억원을 돌파했다.

27일 미래에셋증권은 이날 오후 1시30분 기준 RIA 누적 입고금액이 약 760억원을 기록했다고 밝혔다. RIA는 환율 안정과 국내 자본시장 활성화를 목적으로 지난 23일 출시된 특별 전용 계좌다.

RIA는 해외주식을 입고·매도한 뒤 원화나 국내 주식 등에 재투자하고 1년 이상 유지하면 해외주식 양도소득세 공제 혜택을 받을 수 있다. 해외주식 매도 금액 기준 1인당 한도는 최대 5000만원이며, 복귀 시기에 따라 공제율이 달리 적용된다. ▲1분기 매도 100% ▲2분기 매도 80% ▲하반기 매도 50%다.

미래에셋증권 로고. [사진=미래에셋증권]

예를 들어 RIA에 입고한 해외주식 5000만원을 5월에 매도해 양도차익 2000만원이 발생한 경우 세금이 전액 공제된다. RIA를 활용하지 않으면 해외 양도세 385만원이 부과되는 것과 비교된다.

계좌 개설은 오프라인 지점 또는 모바일트레이딩시스템(MTS) M-STOCK 내 '메뉴 > 국내주식 > RIA소개' 경로로 가능하다.

이벤트도 병행 중이다. RIA 계좌 개설 후 해외주식 100만원 이상 입고한 개인고객을 대상으로 선착순 3만명 및 추첨 3000명 등 총 3만3000명에게 투자지원금 1만원을 지급한다. 추첨을 통해 총 2026명에게 TV·노트북·네이버페이 등 경품도 제공할 예정이다.

미래에셋증권 관계자는 "RIA는 해외주식 투자 경험이 있는 고객에게 절세와 국내 재투자라는 두 가지 관점에서 새로운 선택지를 제공하는 제도"라며 "고객이 제도를 보다 정확히 이해하고 투자 목적에 맞게 활용할 수 있도록 실질적인 안내와 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com