SK증권, RIA계좌 출시 기념 이벤트…환전우대·캐시백 3종 혜택

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 26일 국내시장 복귀계좌(RIA) 출시를 기념해 고객 대상 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
RIA계좌는 해외주식 투자 자금을 국내시장에 재투자할 경우 세제 혜택을 제공하는 계좌다. 1인당 매도액 기준 5000만원까지 비과세되며 양도세 감면율은 매도 시점에 따라 5월 말까지 100%, 7월 말까지 80%, 연말까지 50%가 적용된다.
이번 이벤트는 RIA계좌를 개설하는 모든 고객을 대상으로 하며 세 가지 내용으로 진행된다. 먼저 이달 23일부터 오는 5월 29일까지 RIA계좌를 신규 개설하는 고객에게 연말까지 환전수수료 100% 우대 혜택을 제공한다. 이어 이달 23일부터 다음 달 3일까지 RIA계좌를 통해 국내주식을 매수하면 순매수금액의 0.1%를 캐시백으로 지급하며 최대 5만원까지 적용된다.
마지막으로 오는 3월 30일부터 4월 10일까지는 '오늘의 국내종목' 거래 이벤트를 진행한다. 해당 기간 RIA계좌로 '오늘의 국내종목'을 1주 이상 거래하면 매일 선착순 50명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1잔을 제공한다. '오늘의 국내종목'은 SK증권이 빅데이터와 퀀트 기반 분석을 통해 매일 유망 종목과 매수 타이밍을 제시하는 서비스로, 지난해 4분기 출시 이후 2026년 3월 말 기준 68%의 승률을 기록하고 있다.
SK증권 관계자는 "'오늘의 국내종목'이 RIA계좌 이용 고객의 투자 판단을 지원하는 데 유용할 것"이라고 말했다.
이벤트 관련 자세한 내용은 SK증권 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
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