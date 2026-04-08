티디지, 이문형 사장 신규 선임

AI 핵심 요약beta
- 티디지가 8일 이문형 NSS본부장을 사장으로 선임했다.
- 영업력 강화와 신사업 확대를 위한 투트랙 전략을 추진한다.
- 크로스셀링과 AI 컨설팅 등으로 사업 포트폴리오를 구체화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 클라우드 전문기업 티디지는 이문형 NSS본부장을 사장(COO, 최고운영책임자)으로 신규 선임하며 영업력 강화 및 신사업 확대 투트랙 전략을 추진한다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 인사는 단순한 조직개편을 넘어 영업과 기술조직 간 유기적인 협업체계를 완성하고 실행중심의 의사결정 속도를 높이기 위한 전략적 조치다. 글로벌 IT 시장에서 30년 이상 경험을 쌓아온 이문형 사장의 현장 중심 영업역량을 바탕으로 사업실행력과 수익성을 동시에 끌어올린다는 방침이다.
특히 티디지는 기존 고객과 솔루션 기업과의 파트너십을 통한 크로스 셀링 전략으로 대형 프로젝트 수주 역량을 강화하는 한편, 보안 및 데이터 플랫폼, AI 전환 컨설팅 등 주요 사업의 포트폴리오를 구체화할 계획이다.
이문형 신임 사장은 "인공지능(AI)과 데이터, 클라우드를 융합한 신사업 전략을 수립하고, 기존 고객과 솔루션 기업과의 파트너십을 통한 크로스 셀링 전략으로 대형 프로젝트 수주 역량을 강화해 나갈 것"이라며 "보안 및 데이터 플랫폼 그리고 AI 전환 컨설팅 등 주요 사업의 포트폴리오 구체화를 통해 중장기 성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
이문형 사장은 산업공학을 전공한 공군 학사장교 출신으로 AWS 코리아 파트너관리 총괄리더와 Automation Anywhere 한국지사장, Softomotive 한국지사장, Vormetric 한국지사장을 역임했다. 글로벌 IT 기업에서 30년 이상 폭넓은 경험을 쌓았으며, 클라우드 컴퓨팅, AI, SaaS, 보안 및 데이터베이스 등 광범위한 기술 분야에서 사업을 총괄하며 성장 주도 경영을 실천해 온 베테랑으로 알려져 있다. 영업과 기술이 조화된 사업개발 전반을 아우르는 리더십을 바탕으로 고객 및 파트너 생태계 확장과 신규 사업 발굴에 강점이 있다는 평가다.
한편 코스닥 상장기업 라온피플이 인수한 뒤 해마다 20% 가까운 매출 성장을 이어온 티디지는 새로운 경영진을 에너지원으로 차세대 전략기술인 AI와 데이터, 클라우드를 융합한 아키텍처 역량을 높이고 데이터 플랫폼 구축과 AI 전환 컨설팅을 고도화해 관련 시장을 선점할 전망이다.
nylee54@newspim.com