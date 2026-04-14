[AI 사건 리포트] 주운 신분증으로 15년 투자 사기 50대 구속 송치

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 14일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

15년간 신분 사칭해 15억 투자사기한 50대 구속 송치

15년 전 주운 타인의 신분증으로 은행 계좌를 만들고, 다른 사람 행세를 하며 15억 원대 투자 사기를 저지른 50대 남성이 제주동부경찰서에 의해 구속 송치됐습니다. 경찰은 이 남성이 피해자들에게 고수익을 미끼로 투자금을 받아 가로챈 것으로 보고 추가 피해 여부를 조사하고 있습니다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

계룡 고교서 교사에 흉기 휘두른 고3, 구속영장 신청

충남 계룡의 한 고등학교에서 고3 학생이 상담 도중 교사에게 흉기를 휘둘러 다치게 하는 사건이 발생했습니다. 경찰은 살인미수 혐의를 적용해 해당 학생에 대해 구속영장을 신청하고, 범행 동기와 계획성 여부를 조사하고 있습니다.



채무 변제일 미뤄달라며 지인 흉기로 협박한 60대 체포

채무 변제일을 미뤄달라며 지인을 만나던 자리에서 흉기를 꺼내 협박한 60대 남성이 경찰에 현행범으로 체포됐습니다. 경찰은 이 남성을 특수협박 혐의로 조사하고, 평소 금전 관계와 추가 범행 여부를 확인하고 있습니다.

10대 학생 성추행 혐의 학원 원장 입건

10대 학생을 여러 차례 성추행한 혐의를 받는 50대 학원 원장이 경찰에 입건됐습니다. 경찰은 피해 학생 진술과 학원 CCTV 등을 토대로 추가 피해자가 있는지 수사 범위를 확대하고 있습니다.

술 취해 버스서 동성 승객 추행한 60대 남성 체포

술에 취한 상태로 시내버스 안에서 동성 승객의 신체를 만지는 등 추행한 60대 남성이 경찰에 체포됐습니다. 경찰은 이 남성을 강제추행 혐의로 입건하고, 당시 욕설과 위협 발언 등에 대해 모욕·협박 혐의 적용도 검토하고 있습니다.

원주 돼지농장 화재…돼지 600마리 폐사

강원 원주의 한 돼지농장에서 화재가 발생해 축사 여러 동이 불에 타고 돼지 600마리가 폐사했습니다. 경찰과 소방당국은 전기 합선 가능성 등을 염두에 두고 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있습니다.

ace@newspim.com