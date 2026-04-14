전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

[AI 사건 리포트] 주운 신분증으로 15년 투자 사기 50대 구속 송치

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 50대 남성이 15년간 타인 신분증으로 은행 계좌를 개설해 15억 원대 투자 사기를 저질렀다.
  • 충남 계룡 고등학교에서 고3 학생이 상담 중 교사에게 흉기를 휘둘러 다치게 했다.
  • 강원 원주 돼지농장 화재로 축사 여러 동이 소실되고 돼지 600마리가 폐사했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 14일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

15년간 신분 사칭해 15억 투자사기한 50대 구속 송치

15년 전 주운 타인의 신분증으로 은행 계좌를 만들고, 다른 사람 행세를 하며 15억 원대 투자 사기를 저지른 50대 남성이 제주동부경찰서에 의해 구속 송치됐습니다. 경찰은 이 남성이 피해자들에게 고수익을 미끼로 투자금을 받아 가로챈 것으로 보고 추가 피해 여부를 조사하고 있습니다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

계룡 고교서 교사에 흉기 휘두른 고3, 구속영장 신청

충남 계룡의 한 고등학교에서 고3 학생이 상담 도중 교사에게 흉기를 휘둘러 다치게 하는 사건이 발생했습니다. 경찰은 살인미수 혐의를 적용해 해당 학생에 대해 구속영장을 신청하고, 범행 동기와 계획성 여부를 조사하고 있습니다.

채무 변제일 미뤄달라며 지인 흉기로 협박한 60대 체포

채무 변제일을 미뤄달라며 지인을 만나던 자리에서 흉기를 꺼내 협박한 60대 남성이 경찰에 현행범으로 체포됐습니다. 경찰은 이 남성을 특수협박 혐의로 조사하고, 평소 금전 관계와 추가 범행 여부를 확인하고 있습니다.

10대 학생 성추행 혐의 학원 원장 입건

10대 학생을 여러 차례 성추행한 혐의를 받는 50대 학원 원장이 경찰에 입건됐습니다. 경찰은 피해 학생 진술과 학원 CCTV 등을 토대로 추가 피해자가 있는지 수사 범위를 확대하고 있습니다.

술 취해 버스서 동성 승객 추행한 60대 남성 체포

술에 취한 상태로 시내버스 안에서 동성 승객의 신체를 만지는 등 추행한 60대 남성이 경찰에 체포됐습니다. 경찰은 이 남성을 강제추행 혐의로 입건하고, 당시 욕설과 위협 발언 등에 대해 모욕·협박 혐의 적용도 검토하고 있습니다.

원주 돼지농장 화재…돼지 600마리 폐사

강원 원주의 한 돼지농장에서 화재가 발생해 축사 여러 동이 불에 타고 돼지 600마리가 폐사했습니다. 경찰과 소방당국은 전기 합선 가능성 등을 염두에 두고 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있습니다.

ace@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동