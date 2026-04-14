'비상계엄 국회 통제' 경찰 경비 지휘부 3명 송치

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경찰기동대·국회경비대로 국회 출입 통제

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 12·3 비상계엄 당시 국회 통제에 관여한 혐의를 받는 전직 경찰 지휘부 3명을 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 14일 임정주 전 경찰청 경비국장, 오부명 전 서울경찰청 공공안전차장, 주진우 전 서울경찰청 경비부장을 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

12.3 비상계엄 당시 국회에 출동한 군인이 경내 진입하는 모습 [사진=뉴스핌DB]

이들은 2024년 12월 3일 비상계엄 당일 서울경찰청 경찰기동대, 국회경비대 등 경력을 동원해 국회 출입을 통제하고 계엄군 국회 진입을 허용한 혐의를 받는다.

임 전 국장은 당시 전국 경비 업무 총책임자로 조지호 당시 경찰청장 지시를 서울청에 전달한 것으로 알려졌다. 오 전 차장은 경찰청 지시를 김봉식 당시 서울경찰청장에게 전달하고 국회의원 출입을 막는 역할을 했다. 주 전 국장은 김 전 서울청장 지시에 따라 국회 기동대 배치를 계획한 것으로 알려졌다.

임 전 국장과 최근까지 충남경찰청장, 오 전 국장은 경북경찰청장을 맡다가 지난 2월 비상계엄 가담 의혹으로 직위해제됐다. 특수본이 수사 중인 경찰관은 전창훈 전 수사기획담당관, 이현일 전 수사기획계장 두 명이다.

krawjp@newspim.com