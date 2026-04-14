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'경북지사 3선 도전' 이철우 "경북 승리, 보수 우파 재건에 힘 모을 때"

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  • 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 14일 안동에서 기자회견을 열어 경선 승리를 선언했다.
  • 이 후보는 경북의 정신으로 대한민국을 일으키겠다며 보수 결속과 통합 대응을 강조했다.
  • 대구·경북 공동선거대책위원회 조속 구성을 중앙당에 요청하고 미래 비전을 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 국민의힘 후보 확정 기자회견... 대구·경북 공동선대위 구성 요청

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 "칼날 같은 바람 속에 선봉이 되어 경북의 정신으로 대한민국을 다시 일으키겠다"며 '대구·경북 공동선거대책위원회'의 조속한 구성을 국민의힘 중앙당에 요청했다.

국민의힘 경북도지사 후보로 확정된 이철우 후보는 14일 안동시 소재 선거사무소에서 기자회견을 열고 "'6·3 지방선거' 국민의힘 후보로 이철우를 선택해 주신 도민들과 당원 동지들, 함께 경쟁해 주신 김재원, 백승주, 이강덕, 임이자, 최경환 후보님께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 감사의 뜻을 전하고 "경선 승리를 자축하기보다 어려운 시대에 경북을 지키고 흔들리는 대한민국을 바로 세우라는 도민의 준엄한 명령으로 무겁게 받아들이고 있다"며 비장한 의지를 밝혔다.

 

'6.3지방선거' 국민의힘 경북도지사 후보로 확정된 이철우 전 경북지사가 14일 오후 기자회견을 열고 "칼날같은 비람 속에 선봉이 되어 경북의 정신으로 대한민국을 다시 일으키겠다"며 결연한 의지를 피력하고 있다.[사진=이철우 후보 캠프] 2026.04.14 nulcheon@newspim.com

이 후보는 "이제부터는 경북의 승리, 그리고 보수 우파의 재건을 위해 모두 함께 힘을 모아야 할 시간"이라며 보수 결속을 강조했다.

이 후보는 "(자신은) 말이 아니라 발로 뛰고, 몸으로 부딪치고, 목숨 바쳐 경북을 위해 일해왔다. 병마의 고비를 이겨내고 다시 일어선 것도 아직 경북을 위해, 나라를 위해 더 뛰라는 하늘의 명이 있었기 때문이라고 믿는다"며 거듭 결연한 의지를 표명했다.

이 후보는 또 "지금 국가 질서의 위기는 낙동강 전선까지 밀려 내려왔다"고 진단하고 "나라가 위기에 처할 때마다 가장 먼저 떨쳐 일어나 마지막까지 나라를 지켜낸 곳이 경북인 만큼, 다시 일어설 용기와 결단 역시 경북에서 시작돼야 한다"며 "자신이 칼날 같은 바람 속에서도 선봉에 서겠다"고 역설했다.

이 후보는 "AI와 과학기술이 이끄는 미래를 선도하고, 문화·예술·관광이 꽃피는 새로운 시대를 열어 세계와 활발히 연결되는 경북을 만들어 그 성과를 새마을운동처럼 전국으로 확산시키고 공동체의 따뜻함 속에서 다시 일어서고 다시 꿈꿀 수 있게 만들겠다"고 말했다.

그러면서 이철우 후보는 "대구·경북의 민심과 조직, 메시지와 전략을 하나로 묶는 통합 대응 체계를 서둘러 갖춰야 한다"고 강조하고 "대구·경북 공동선거대책위원회를 조속히 구성해줄 것"을 국민의힘 중앙당에 요청했다.

 

nulcheon@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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