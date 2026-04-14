'경북지사 3선 도전' 이철우 "경북 승리, 보수 우파 재건에 힘 모을 때"

14일 국민의힘 후보 확정 기자회견... 대구·경북 공동선대위 구성 요청

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 "칼날 같은 바람 속에 선봉이 되어 경북의 정신으로 대한민국을 다시 일으키겠다"며 '대구·경북 공동선거대책위원회'의 조속한 구성을 국민의힘 중앙당에 요청했다.

국민의힘 경북도지사 후보로 확정된 이철우 후보는 14일 안동시 소재 선거사무소에서 기자회견을 열고 "'6·3 지방선거' 국민의힘 후보로 이철우를 선택해 주신 도민들과 당원 동지들, 함께 경쟁해 주신 김재원, 백승주, 이강덕, 임이자, 최경환 후보님께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 감사의 뜻을 전하고 "경선 승리를 자축하기보다 어려운 시대에 경북을 지키고 흔들리는 대한민국을 바로 세우라는 도민의 준엄한 명령으로 무겁게 받아들이고 있다"며 비장한 의지를 밝혔다.

'6.3지방선거' 국민의힘 경북도지사 후보로 확정된 이철우 전 경북지사가 14일 오후 기자회견을 열고 "칼날같은 비람 속에 선봉이 되어 경북의 정신으로 대한민국을 다시 일으키겠다"며 결연한 의지를 피력하고 있다.[사진=이철우 후보 캠프] 2026.04.14 nulcheon@newspim.com

이 후보는 "이제부터는 경북의 승리, 그리고 보수 우파의 재건을 위해 모두 함께 힘을 모아야 할 시간"이라며 보수 결속을 강조했다.

이 후보는 "(자신은) 말이 아니라 발로 뛰고, 몸으로 부딪치고, 목숨 바쳐 경북을 위해 일해왔다. 병마의 고비를 이겨내고 다시 일어선 것도 아직 경북을 위해, 나라를 위해 더 뛰라는 하늘의 명이 있었기 때문이라고 믿는다"며 거듭 결연한 의지를 표명했다.

이 후보는 또 "지금 국가 질서의 위기는 낙동강 전선까지 밀려 내려왔다"고 진단하고 "나라가 위기에 처할 때마다 가장 먼저 떨쳐 일어나 마지막까지 나라를 지켜낸 곳이 경북인 만큼, 다시 일어설 용기와 결단 역시 경북에서 시작돼야 한다"며 "자신이 칼날 같은 바람 속에서도 선봉에 서겠다"고 역설했다.

이 후보는 "AI와 과학기술이 이끄는 미래를 선도하고, 문화·예술·관광이 꽃피는 새로운 시대를 열어 세계와 활발히 연결되는 경북을 만들어 그 성과를 새마을운동처럼 전국으로 확산시키고 공동체의 따뜻함 속에서 다시 일어서고 다시 꿈꿀 수 있게 만들겠다"고 말했다.

그러면서 이철우 후보는 "대구·경북의 민심과 조직, 메시지와 전략을 하나로 묶는 통합 대응 체계를 서둘러 갖춰야 한다"고 강조하고 "대구·경북 공동선거대책위원회를 조속히 구성해줄 것"을 국민의힘 중앙당에 요청했다.

nulcheon@newspim.com