전국 경찰지휘부 화상회의..."선거범죄·중동전쟁 가짜뉴스 엄정 대응"

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6월 지방선거·중동전쟁 가짜뉴스 엄정 대응

다음달 20일 선거경비 통합상황실 운영

가짜뉴스 대응 사이버수사대 내 사이버 분석팀 운영

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 14일 오후 서울 서대문구 경찰청에서 전국 시도경찰청장과 경찰서장이 참석하는 '전국 경찰지휘부 화상회의'를 개최했다.

유재성 경찰청장 직무대행(차장)은 회의에서 오는 6월 3일 치뤄지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거사범에 대한 단속과 대응 체계를 점검했다.

[사진=뉴스핌DB]

경찰은 ▲흑색선전 ▲금품수수 ▲공무원 선거 관여 ▲불법 단체동원 ▲선거폭력 등 5대 선거범죄 집중 단속과 첩보 수집을 강화한다.

오는 5월 14일 후보자 등록과 같은달 21일 선거운동기간 개시에 맞춰 선거경비 통합상황실을 다음달 20일 개소한다. 선거에 영향을 미칠 수 있는 가짜정보 유포나 가짜영상(딥페이크) 이용한 범죄는 전국 시도청 사이버범죄수사대에서 직접 수사한다. 최초 제작·유포자 뿐 아니라 배후자까지 밝혀낸다.

유 대행은 최근 중동전쟁 상황을 악용해 기승을 부리는 가짜뉴스에 대한 엄정 대응을 주문했다.

경찰은 가짜뉴스에 대한 체계적 대응을 위해 4개 시도경찰청(서울, 경기남부, 광주, 경남) 사이버수사대에 사이버 분석팀을 운영한다. 가짜뉴스를 신속히 삭제·차단 요청하고, 관련 범죄정보는 즉시 수사로 연계해 무관용 원칙으로 대응한다.

krawjp@newspim.com