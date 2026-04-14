한국타이어, 벤투스 성능 체험 행사 참가자 모집

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5월 9~10일 인천 BMW 드라이빙 센터서 개최

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 플래그십 타이어 브랜드 '벤투스'의 성능을 직접 체험할 수 있는 '벤투스 익스피리언스 데이' 참가자를 모집한다고 14일 밝혔다.

4월 14일부터 26일까지 티스테이션 SNS 채널을 통해 신청을 받는다. 행사는 5월 9일과 10일 인천 영종도의 BMW 드라이빙 센터에서 열린다. 9일은 일반 참가자, 10일은 딜러를 대상으로 각각 진행된다.

참가 신청은 인스타그램, 네이버 블로그 등 티스테이션 공식 SNS 채널에서 가능하다. 스포츠 드라이빙 애호가, 자동차 동호회 활동자 등이 신청할 수 있으며, 최종 참가자는 4월 30일 추첨을 통해 결정된다.

[사진=한국타이어]

행사에서는 BMW의 'M2', 'M4', 'M5', 'M340i' 등 차량을 활용한 트랙 주행, 다목적 코스 주행, 전문 드라이버와 함께하는 'M-TAXI' 체험 등 다양한 프로그램이 운영된다.

한국타이어는 12년 연속 BMW 드라이빙 센터에 고성능 타이어를 공급하고 있다. 회사는 글로벌 5개 R&D 센터와 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 '한국테크노링'을 활용해 기술 혁신을 지속할 계획이다.

y2kid@newspim.com