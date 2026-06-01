KB캐피탈, KB차차차 10주년 맞이 고객 감사 행사 진행

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 KB차차차 출시 10주년을 맞아 1일부터 30일까지 감사 이벤트를 진행했다.
- KB차차차 회원이 KB스타픽 차량 상담을 완료하면 전원 커피 쿠폰을 제공했다.
- KB캐피탈 금융상품으로 KB스타픽을 구매하면 이용금액에 따라 최대 30만원 주유권을 지급했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈은 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'의 출시 10주년을 맞아 오는 30일까지 한 달간 고객 감사 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 KB차차차 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 플랫폼 인증 딜러가 선별한 프리미엄 중고차 매물인 'KB스타픽' 차량을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.
이벤트는 총 두 가지 형태로 운영된다. 먼저 KB스타픽 차량을 확인한 후 딜러와 구매 상담을 완료한 고객 전원에게 커피 쿠폰을 지급한다. 또 고유가에 따른 운전자 부담을 줄이기 위한 금융 연계 혜택도 마련했다. KB캐피탈 금융 상품을 통해 KB스타픽 차량을 구매하는 고객에게는 이용 금액에 따라 최대 30만원 상당의 주유상품권을 증정한다.
KB캐피탈 관계자는 "KB차차차 출시 이후 10년간 플랫폼을 이용해 준 고객들에게 감사의 뜻을 전하고자 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객이 안심하고 편리하게 중고차를 거래할 수 있도록 플랫폼 서비스를 지속해서 고도화할 것"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com