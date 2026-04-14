정청래, 신용한 충북지사 후보 환영회..."민주적 절차로 뽑힌 경쟁력 있는 후보"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 14일 민주당 충북지사 후보로 확정된 신용한 후보를 향해 '가장 민주적인 절차를 통해 뽑힌 가장 경쟁력 있는 후보'라고 소개했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 신 후보 환영식에서 "충북의 충복이 되고자 나선 길에 후보까지 되신 신 후보에게 진심으로 축하 말씀과 감사의 말씀을 드린다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 충북도지사 후보 환영식에서 신용한 충북도지사 후보와 함께 포즈를 취하고 있다. 2026.04.14 jk31@newspim.com

정 대표는 "4무 4강 공천 원칙에 따라서 가장 치열했지만 또 가장 민주적인 절차를 통해서 뽑힌 후보인 만큼 충북도민의 사랑을 듬뿍 받는 충복이 충분히 되리라 생각한다"고 말했다.

정 대표는 "신 후보는 이재명 대통령께서 당대표 시절 인재영입을 통해서 발탁한 '이재명의 사람'이라고 할 수 있다"며 "민주당의 정체성을 위해, 또 민주당의 발전을 위해 어느 누구보다도 가시밭길을 걷고 고진감래 했던 후보"라고 평가했다.

그러면서 "신 후보가 이번 지선을 통해서 충북의 일자리 창출과 미래 산업 유치 등 충북에 활기찬 경제와 따뜻한 민생을 이끌어내는 충북의 충복이 되리라고 확신한다"고 강조했다.

아울러 "사람의 마음을 움직이는 것도 사람"이라며 "신 후보가 같이 경쟁한 후보들에게 먼저 손을 내밀어주고, 경쟁 후보들도 지방선거 승리를 위해 마음을 모아줄 것을 부탁한다"고 당부했다.

jeongwon1026@newspim.com