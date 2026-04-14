[내일날씨] 전국 흐리다 맑음...한낮 27도

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낮 최고 14~27도...제주도 오전 한때 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 15일 전국은 대체로 흐리다 맑은 날씨를 보이겠다. 낮 최고기온은 27도를 기록하는 등 초여름 더위가 이어지겠다.

14일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 15일 한반도는 전국 대부분 지역이 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

시민들이 양산을 쓰고 뜨거운 햇볕을 피해 걷고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

오전에 제주도에는 곳에 따라 가끔 비가 오고 흐리다가 오후부터 구름이 많아지겠다.

아침 최저기온은 8~13도로 예상된다. ▲서울 12도 ▲인천 9도 ▲춘천 9도 ▲강릉 10도 ▲대전 11도 ▲대구 10도 ▲부산 13도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲제주 13도다.

낮 최고기온은 14~27도로 예측된다. ▲서울 25도 ▲인천 12도 ▲춘천 25도 ▲강릉 16도 ▲대전 25도 ▲대구 22도 ▲부산 19도 ▲전주 24도 ▲광주 27도 ▲제주 19도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통'이다. 바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~2.0m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com