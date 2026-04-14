김태년 의원 "번번이 멈춰 섰던 행정수도 완성의 길 제대로 시작한다"

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"임기 내 李대통령 세종서 국정...민주당 반드시 해낸다"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김태년 더불어민주당 의원은 14일 행정수도 완성을 위한 본격적인 공사 착수 소식에 "정권이 바뀔 때마다 번번이 멈춰 서야 했던 행정수도 완성의 길, 제대로 시작한다"고 페이스북을 통해 밝혔다.

김 의원은 "참 오래 걸렸다"며 "누군가는 꿈이라 말하고, 누군가는 불가능이라 고개를 저었다"고 말했다.

김태년 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "임기 내 이용할 수 있게 신속하게 공사하라는 이재명 대통령의 지시, 그리고 퇴임식은 세종에서 하겠다는 단호한 의지까지 행정수도 완성을 현실로 만들기 위해 제가 발의한 행정수도 완성법안이 현장에서 실현되고 있다"고 강조했다.

김 의원은 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 위원장으로서 "2029년이라는 숫자 뒤에 숨지 않겠다"며 "임기 내 대통령이 세종에서 국정을 돌보고, 세종을 명실상부한 대한민국의 심장으로 조성하겠다"고 다짐했다.

그는 "이제 진짜 시작"이라며 "대한민국의 지도를 새로 그리는 여정, 함께 해주십시오"라고 말했다.

마지막으로 김 의원은 "민주당, 그리고 이재명 정부는 반드시 해낸다"고 덧붙였다.

seo00@newspim.com