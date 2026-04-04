김부겸 지지한 홍준표 "보수·진보 얽매이지 않을 것"

4일 SNS에 "진영논리 지배 시대 지속 안돼"

"나머지 인생 국익 충성 인생 살기로"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 여당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 홍준표 전 대구시장이 "정당에 얽매이지 않고, 보수.진보에 얽매이지 않고, 세평에 얽매이지 않고, 바람처럼 자유롭게 자유 대한민국의 미래를 위해 나머지 인생을 살기로 했다"고 4일 밝혔다.

홍 전 시장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "30여년을 당에 충성하는 정치를 해왔다. 1년 전 당적을 버리고 현실 정치에서 은퇴하면서 나머지 인생은 국익에 충성하는 인생을 살기로 했다"며 이같이 적었다. 그는 "요즘 중국 춘추전국시대의 혼란상을 읽고 있다"며 "도의와 의리는 사라지고 사익과 탐욕만 난무하던 그 시대상이 지금의 대한민국과 흡사하기 때문"이라고 주장했다.

홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB]

그러면서 "더 이상 우리나라도 진영논리가 지배하는 시대는 지속되어선 안 된다"며 "그러나 樹欲靜而風不止(수욕정이풍부지·나무가 조용히 있고자 하나 바람이 그치지 않는다)라는 말이 실감 나는 요즘"이라고 덧붙였다.

그는 지난 2일 SNS에 올린 또 다른 글에서 "후임 대구시장이 능력 있고 중앙 정부와 타협이 되는 사람이 되었으면 좋겠다는 뜻에서 김부겸 전 총리를 언급한 것"이라며 "민주당을 지지한 게 아니라 김부겸을 지지했다고 봐주시면 한다"고 김 전 총리에 대한 지지 의사를 밝혔다.

y2kid@newspim.com