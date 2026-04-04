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"믿지 못할 이은권"…국힘 대전 '사천' 논란에 공천시스템 무너진다

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공관위 공천 결과에 조수연/박경호 반발…공천 과정 신뢰 '흔들'
박경호 "이은권, 책임지고 결단"…조수연 "잘못된 공천 시정필요"
갈등 확산에 공천 공정성·정당성 문제로 비화…책임의 문제 주목

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민의힘 대전시당 공천을 둘러싼 논란이 공천 시스템 전반의 신뢰 문제로 번지고 있다. 6월 3일 지방선거 공천관리위원장을 맡고 있는 이은권 대전시당위원장을 향한 당내 반발이 공개적으로 표출되면서 '사천' 의혹까지 제기되는 상황이다.

4일 논란은 전날 대전시당 공천관리위원회가 지방선거 2차 공천 결과를 발표한 직후 불거졌다. 발표 직후 대전 서구갑 조수연 당협위원장과 대덕구 박경호 당협위원장이 각각 SNS(페이스북)를 통해 공천 과정의 문제를 제기하며 공개적으로 반발했다. 단순 이견을 넘어 공천의 정당성 자체를 문제 삼는 발언이 이어지며 갈등이 확산되고 있다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = (왼쪽부터) 국힘 박경호 대덕구 당협위원장과 조수연 서구갑 당협위원장. 2026.04.04 gyun507@newspim.com

박경호 대덕구 당협위원장은 공천 절차와 기준을 동시에 비판했다. 그는 "이번 대전시당 공천 기준이 무엇인지 묻지 않을 수 없다"며 "당협위원장을 배제한 채 공천관리위원회를 구성한 전례가 있는지 되묻고 싶다"고 밝혔다. 이어 "대덕구 당원의 뜻을 외면한 공천으로 당내 갈등과 분열을 반복하고 있다"며 "이은권 시당위원장은 이번 사태에 대한 책임을 지고 결단해야 한다"고 요구했다.

조수연 서구갑 당협위원장도 공천 기준의 일관성을 문제 삼았다. 그는 "공정한 기준 없이 유력 구청장 후보를 컷오프하고 비례대표 순번을 뒤집었으며 4선 도전 구의원을 가번에 배치했다"며 "잘못된 공천은 반드시 바로잡아야 한다"고 밝혔다.

국힘 대전 중구청장 공천을 둘러싼 논란도 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 조 위원장은 "지역에서 오랜 기간 활동해 온 유력 후보가 명확한 기준 없이 배제된 것은 납득하기 어렵다"고 지적했다. 이는 김연수 전 중구의장 컷오프(배제)를 겨냥한 발언으로 받아들여지며 지역 정치권의 관심이 쏠리고 있다.

공천 기준 적용 문제도 함께 제기됐다. 국민의힘은 윤창호법 시행 이후 음주운전 전력에 대해 엄격한 기준을 적용하겠다는 방침을 밝혀왔지만, 이번 공천에서는 기준이 일관되게 적용되지 않았다는 지적이 나온다. 윤창호법 시행 이후 음주운전 전력이 있는 김선광 대전 중구청장 예비후보(전 대전시의원)가 지난 지방선거에 이어 이번에도 경선에 포함됐고, 최종 후보자로 결정된 점이 논란으로 이어졌다.

이 같은 사례가 겹치면서 공천 판단의 기준과 원칙에 대한 의문도 커지고 있다. 김연수 전 의장의 컷오프(배제)와 김선광 전 시의원의 경선 포함이 동시에 이뤄지며 개별 사안이 아닌 공천 구조의 문제라는 해석이 정치권 안팎에서 제기된다.

당원들 사이에서도 설명 없는 컷오프(베제)와 논란 확산이 있는 후보의 경선 포함이 함께 진행된 데 대해 납득하기 어렵다는 반응이 나온다. 일부에서는 '경쟁이 아닌 선택'으로 공천이 이뤄졌다는 비판도 제기된다.

지방선거 국민의힘 대전시당 공천관리위원장을 맡고 있는 이은권 시당위원장을 향한 당내 반발이 공개적으로 표출되면서 '사천' 의혹까지 제기되는 상황이다. [사진=이은권 인스타그램]

국민의힘 대전시당 공천 과정 전반에 대한 불신도 확산되고 있다. 공천 기준이 실제로 작동하고 있는지에 대한 의문으로 이어지면서 과거 제기됐던 '사천' 논란까지 다시 부각되고 있다. 공천이 기준이 아니라 특정 판단에 의해 좌우된 것 아니냐는 지적이 힘을 얻고 있다.

정치권에서는 이번 논란은 공천을 총괄한 이은권 대전시당위원장의 판단과 책임 문제로 보고 있다. 특정 후보를 둘러싼 개별 논란을 넘어 어떤 기준과 원칙으로 공천이 이뤄졌는지에 대한 설명이 필요하다는 지적이다.

정치권 관계자는 "지금 논란은 후보 개인의 문제가 아니라 공천을 설계하고 결정한 책임의 문제"라며 "이은권 공천관리위원장이 기준과 절차를 명확히 설명하지 않으면 공천 전체에 대한 신뢰가 흔들릴 수밖에 없다"고 말했다.

이번 논란은 특정 인사 문제를 넘어 공천의 공정성과 정당성에 대한 문제로 비화되고 있다. 무엇보다 이은권 대전시당위원장을 향한 책임론도 커지고 있어 귀추가 주목된다.

gyun507@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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