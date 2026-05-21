[6·3 지선] 공식 선거운동 시작…가락시장 찾는 오세훈·우편집중국 방문하는 정원오

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총 13일간 공식 선거운동 전개

오세훈, 21일 유승민 전 의원과 출정식

정원오, 왕십리역서 출정식 예고

오는 28일 서울시장 후보 TV토론

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오늘부터 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공식 선거운동이 시작된 가운데, 서울시장 후보들이 자정을 기점으로 유세 활동에 나선다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 가락시장을, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 동서울우편집중국으로 향한다.

21일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날부터 6월 2일까지 총 13일간 공식 선거운동이 이뤄진다. 이 기간 공개장소 연설 및 대담은 오전 7시~오후 11시까지 가능하다. 확성장치와 녹음기, 녹화기 사용은 오후 9시까지로 제한된다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

오 후보는 이날 자정에 서울 송파구 농수산물도매시장 채소2동 배추·무 경매장을 찾을 예정이다.

정 후보는 서울 광진구 동서울우편집중국을 방문해 우편·물류 업무를 수행하는 현장을 들여다 본다. 이 곳에서 근무자들을 격려하고 소포 분류 작업에도 직접 참여한다. 민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표와 정 후보 캠프 선거대책위원장 등이 함께할 방침이다.

다음날인 21일 오전 오 후보는 유승민 전 국민의힘 의원과 출정식 등을 갖는다. 정 후보는 자신이 3선 구청장을 지낸 서울 성동구 왕십리역에서 출정식을 가질 계획이다.

한편 오 후보와 정 후보는 오는 28일 오후 11시 선관위가 주관하는 TV토론회를 진행할 예정이다. 토론회 다음날 곧바로 사전투표가 시작되며, 29일~30일 양일간이다. 본투표일은 6월3일이다.

100wins@newspim.com