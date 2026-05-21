[6·3 지선] 정원오·정청래, 선거운동 첫날 우편집중국 방문…"오세훈의 서울 끝낸다"

정원오, 공식 선거운동 첫 일정 '동서울우편집중국'

정청래, 현장 동행해 "서울 반드시 탈환해야"

21일 성동 시작으로 광진·서초·강남 한강벨트서 유세

오세훈, 0시 가락시장 배추·무 경매장 방문

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공식 선거운동이 시작된 가운데 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 첫 일정으로 동서울우편집중국을 찾았다. 현장에는 민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 민주당 대표도 동행해 "서울을 반드시 탈환하겠다"라며 의지를 드러냈다.

21일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날부터 6월2일까지 총 13일간 공식 선거운동이 이뤄진다. 정 후보는 이날 자정 서울 광진구 동서울우편집중국을 방문해 우편·물류 업무를 수행하는 현장을 찾았다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 새벽 서울 광진구 동서울우편집중국에서 우편물 분류 작업을 하고 있다. 2026.05.21 khwphoto@newspim.com

정 후보와 정 대표뿐만 아니라 정 후보 캠프 오세훈심판본부장을 맡고 있는 고민정 의원(광진을)과 정 후보 캠프 수석대변인인 이정헌 의원(광진갑), 문종철 민주당 도봉구청장 후보도 함께했다. 이들은 작업 조끼를 착용한 채 컨베이어 벨트에 소포를 직접 실어 날랐다.

체험을 마친 후 정 후보는 "시민들이 일상을 평온하게, 각자의 삶을 살 수 있으려면 누군가 필요한 물건을 전달해 주기 때문"이라며 "또 한 가지는 선거 때 투표용지나 홍보물도 (우편집중국을 통해) 전달된다. 저희 때문에 고생하시는 분들에게 미리 감사하다는 말씀을 전하기 위해 여기를 찾았다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정청래 더불어민주당 대표, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 새벽 서울 광진구 동서울우편집중국에서 우편물 분류 작업을 하고 있다. 2026.05.21 khwphoto@newspim.com

16개 광역단체장 선거 중 가장 먼저 서울시장 선거 유세 현장을 찾은 것에 대해 정 대표는 "16개 광역단체장 선거 중 중요하지 않은 곳이 없지만 첫 번째 장소로 서울을 택한 것은 서울을 반드시 탈환해야겠다(는 의지)"라며 "오세훈의 서울을 끝내야 한다는 의미에서 특히 서울시장 선거는 반드시 승리해야 한다"고 강조했다.

이날 오전 정 후보는 3선 구청장을 지낸 성동구를 시작으로 광진·서초·강남에서 선거 유세를 진행할 계획이다. 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 사고 현장도 찾는다.

이같은 일정에 대해 정 후보는 "성동에서 시작해 광진·강남 등 주로 한강벨트에서 (유세를) 시작한다"라며 "강남권도 구청장 후보들의 전언에 의하면 강남3구의 (분위기가) 좋다고 한다. 저희가 힘을 모은다는 의미에서 시작하게 됐다"고 했다.

GTX-A 삼성역 구간을 방문하는 데에 대해서는 "오늘 기사를 보니 지하 5층에 균열이 생겼다고 하더라. 어떤 상황인지 확인해 보고, 전문가들이 보기에 심각하다고 생각되면 거기에 맞는 대책을 세울 것"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 새벽 서울 광진구 동서울우편집중국에서 브리핑을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 문종철 광진구청장 후보, 이정헌 의원, 정청래 더불어민주당 대표, 정원오 서울시장 후보, 고민정 의원, 최기상 의원. 2026.05.21 khwphoto@newspim.com

현재 서울 판세에 대해 정 대표는 "처음 많이 차이가 났을 때보다 좁혀진 것은 사실이지만, 승리하기에 넉넉하진 않지만 문제는 없다고 본다"고 자신감을 드러냈다. 정 후보는 "여론조사 상황과는 무관하게 서울시장 선거는 박빙일 것이라고 생각하고 매 순간 최선을 다할 것이다. 서울 선거는 한 쪽이 완승하기 어렵다"고 언급했다.

한편 오 후보는 이날 자정 서울 송파구 농수산물도매시장 채소2동 배추·무 경매장을 찾았다. 이후 오전 오 후보는 유승민 전 국민의힘 의원과 출정식 등을 가질 예정이다.

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