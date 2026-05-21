트럼프 "이란과 협상 최종단계…합의 불발 땐 추가 공격"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 이란과의 종전 협상이 막바지 단계라고 밝혔다.
- 트럼프는 합의 불발 시 이란에 대한 추가 공습 가능성을 경고하며 협상 교착 속에 공습 재개 검토를 보류했다고 했다.
- 이란 혁명수비대와 칼리바프 의장은 미국이 전쟁 재개를 모의한다며 침공 시 중동을 넘어선 확전을 경고했다.
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[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 이란과의 협상이 막바지 단계에 접어들었다고 밝히면서도, 합의가 이뤄지지 않을 경우 추가 공습 가능성을 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 "우리는 이란 문제에서 최종 단계에 와 있다. 어떻게 될지 지켜볼 것"이라며, "합의를 이루거나, 아니면 다소 끔찍한(nasty) 일들을 하게 될 텐데, 그런 일이 일어나지 않기를 바란다"고 말했다.
이어 "이번에 한 번 기회를 주려고 한다. 나는 급할 것이 없다"면서 "이상적으로는 많은 사람이 죽는 것보다 적은 사람이 죽는 것을 보고 싶다. 우리는 어느 쪽으로든 할 수 있다"고 덧붙였다.
트럼프 대통령의 이날 발언은 이란과의 종전 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 않는 가운데 나왔다. 트럼프 대통령은 협상 교착이 이어지자 이번 주 대 이란 공습 재개를 검토했으나, 추가 협상 여지를 남기기 위해 이를 보류했다고 밝힌 바 있다.
반면 이란 측은 미국이 전쟁을 재개하려는 음모를 꾸미고 있다며 강력 반발했다.
이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 "이란에 대한 침략이 반복될 경우, 전쟁이 중동 지역을 넘어 확장될 것"이라고 밝혔다.
미국과의 회담에서 이란 측 수석 대표를 맡고 있는 모하마드 바케르 칼리바프 이란 의회 의장도 소셜 미디어를 통해 "적들의 공개적 움직임과 은밀한 움직임은 미국인들이 새로운 공격을 준비하고 있음을 보여준다"고 주장했다.
dczoomin@newspim.com