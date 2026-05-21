트럼프 "이란과 협상 최종단계…합의 불발 땐 추가 공격"

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이란 "확전 불사" 맞불

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 이란과의 협상이 막바지 단계에 접어들었다고 밝히면서도, 합의가 이뤄지지 않을 경우 추가 공습 가능성을 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 "우리는 이란 문제에서 최종 단계에 와 있다. 어떻게 될지 지켜볼 것"이라며, "합의를 이루거나, 아니면 다소 끔찍한(nasty) 일들을 하게 될 텐데, 그런 일이 일어나지 않기를 바란다"고 말했다.

이어 "이번에 한 번 기회를 주려고 한다. 나는 급할 것이 없다"면서 "이상적으로는 많은 사람이 죽는 것보다 적은 사람이 죽는 것을 보고 싶다. 우리는 어느 쪽으로든 할 수 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 이란과의 종전 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 않는 가운데 나왔다. 트럼프 대통령은 협상 교착이 이어지자 이번 주 대 이란 공습 재개를 검토했으나, 추가 협상 여지를 남기기 위해 이를 보류했다고 밝힌 바 있다.

반면 이란 측은 미국이 전쟁을 재개하려는 음모를 꾸미고 있다며 강력 반발했다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 "이란에 대한 침략이 반복될 경우, 전쟁이 중동 지역을 넘어 확장될 것"이라고 밝혔다.

미국과의 회담에서 이란 측 수석 대표를 맡고 있는 모하마드 바케르 칼리바프 이란 의회 의장도 소셜 미디어를 통해 "적들의 공개적 움직임과 은밀한 움직임은 미국인들이 새로운 공격을 준비하고 있음을 보여준다"고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월20일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 공동기지에서 커네티컷주에 있는 미국 해안경비대 사관학교로 출발하며 언론에 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com