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한국계 주한美대사 후보 "고생 끝에 낙이 온다"…'부모 北탈출' 이민 스토리 부각

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AI 핵심 요약

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  • 미셸 스틸 주한미대사 후보자가 20일 한미 동맹을 세계 최강 동맹 중 하나라 평가했다
  • 스틸은 북핵·사이버범죄·러시아 공조 대응과 한미일 안보 및 경제 협력 강화를 강조했다
  • 한국의 대미 대규모 투자와 함께 미국 기업의 대한국 시장접근 보장을 요구하며 동맹 심화를 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인준청문회서 "한·미·일 동맹으로 北 위협 억제"
"美기업도 韓서 동등한 시장 접근성 보장 받아야"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미셸 스틸(71·한국명 박은주) 신임 주한 미국대사 후보자는 20일(현지시간) 한미 동맹을 "세계에서 가장 강력한 동맹 중 하나"로 평가하며 "위대한 한미 동맹의 다음 단계를 지원할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

스틸 후보자는 이날 미국 상원 외교위원회 인사청문회 모두발언에서 "70년이 넘는 세월 동안 한미 동맹은 동북아시아의 평화와 안보, 번영의 핵심축(linchpin) 역할을 해왔다"며 이같이 강조했다.

그는 한미 양국 간 안보 협력의 굳건함도 재확인했다. 스틸 후보자는 "2만8500명의 주한미군과 미국의 확장억제에 기반한 한미 연합방위 태세는 철통같이 유지되고 있으며, 이는 동맹의 근간"이라고 밝혔다. 이어 도널드 트럼프 대통령의 2025년 경주 국빈 방문을 언급하며"한미 동맹의 역사적인 새로운 장을 열었다"고 평가했다.

북한 문제와 관련해 그는 "한미 양국 정부는 북한의 불법 무기 프로그램과 확대되는 사이버 범죄, 러시아와의 군사 협력 심화에 대응하기 위해 긴밀히 협력하고 있다"며 "자유롭고 개방된 인도-태평양을 수호하기 위해 한·미·일 3국 협력을 강화하고 있다"고 말했다.

경제 협력에 대해서는 한국을 "미국 제조업 재건에 중요한 투자국이자 핵심 무역 파트너"로 규정했다. 특히 지난해 한미 정상 간 합의된 한국의 3500억 달러 규모 대미 투자 계획을 평가했다. 다만 "한국에서 활동하는 미국 기업들도 한국 기업이 미국에서 누리는 것과 동등한 시장 접근성을 보장받아야 한다"며 상호주의 원칙을 강조했다.

이날 청문회에서 스틸 후보자는 한국계 이민자로서의 개인사도 소개했다. 그는 "부모님은 한국전쟁 당시 북한을 탈출한 실향민이었다"며 "많은 한인 이민자들처럼 우리 가족의 이야기도 고난 속에서 시작됐다"고 회고했다. 이어 "오늘 '고생 끝에 낙이 온다'는 한국 속담이 떠오른다"며 "영어는 나의 세 번째 언어지만, 미국이었기에 나 같은 사람이 연방 하원의원으로 봉사할 수 있었다"고 말했다.

스틸 후보자는 "상원 인준을 받게 된다면 하원의원 시절 쌓은 국가안보 강화와 경제 번영 수호에 대한 경험을 바탕으로 한미 동맹을 더욱 공고히 하는 데 전념하겠다"고 밝혔다.

이날 청문회에서는 짐 리시 상원 외교위원장이 남북한 체제의 극명한 대비를 언급하며 최근 북한의 도발 수위를 문제 삼기도 했다. 그는 "한쪽에는 법치도 없고 생활수준도 극도로 열악한 폐쇄적 공산주의 체제가 있고, 다른 한쪽에는 높은 생활수준을 누리는 민주주의와 자유시장 체제가 있다"며 "원래 하나의 민족이었던 한반도에서 절반은 끔찍한 삶을 살고, 다른 절반은 전혀 다른 수준의 삶을 누리고 있다"고 지적했다. 그러면서 북한이 날로 공세적 행보를 강화하는 현실에 대해 우려를 표했다.

스틸 후보자는 이에 대해 "저의 부모님은 공산주의를 피해 북한에서 탈출해 남쪽으로 내려와 모든 것을 잃은 상태에서 삶을 다시 일궜다"며 "북한에서 얼마나 많은 이들이 고통받고 있는지 우리는 잘 알고 있다"고 말했다. 그는 "그래서 미국, 한국, 일본 사이의 강력한 동맹이 필요하며, 이는 단지 한국만이 아니라 인도·태평양 전체를 지키는 것"이라고 강조했다. 또 "한미 관계는 군사 분야뿐 아니라 경제 분야에서도 '철통같은(ironclad)' 관계"라며 "미국의 지원 덕분에 한국 경제는 세계 상위권으로 성장했다. 인준을 받게 된다면 한국과 더욱 긴밀히 협력해 한미 동맹을 한 단계 더 발전시키겠다"고 밝혔다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 후보자는 1975년 미국으로 이민한 뒤 캘리포니아주 오렌지카운티 수퍼바이저(행정 책임자) 등을 지냈으며, 2021년부터는 오렌지카운티를 지역구로 하는 공화당 소속 연방 하원의원으로 두 차례 연속 당선됐다.

2026년 5월20일(현지시간) 상원 외교위원회 인준 청문회에서 발언하고 있는 미셸 스틸 주한미국대사 후보자. [사진=상원 외교위원회]

dczoomin@newspim.com

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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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