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총파업 90분 전 '극적 합의' 삼성전자 노사…성과급 배분 막판 타결

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  • 삼성전자 노사가 20일 총파업 1시간여 전 2026년 임금·성과급 잠정 합의를 했다
  • 노조는 21일~6월 7일 예정 총파업을 유보하고 23~28일 조합원 찬반투표로 잠정 합의안 확정을 추진한다
  • 성과급 배분을 둘러싼 갈등 속에 정부 중재로 파업 위기는 일단 넘겼으나 투표 결과에 따라 최종 타결이 변수로 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노조, 파업 돌입 90분 전 유보 결정
23~28일 조합원 투표 거쳐 최종 확정

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 총파업 돌입 1시간 30분가량 앞두고 2026년 임금 및 성과급 협상에 잠정 합의했다. 노조는 예고했던 총파업 일정을 유보하고 잠정 합의안을 조합원 찬반투표에 부치기로 했다. 삼성전자는 입장문을 내고 "보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

20일 업계에 따르면 초기업노동조합 삼성전자지부 등이 참여한 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 이날 오후 10시 30분께 조합원들에게 투쟁 지침을 공지하고 총파업 유보 결정을 알렸다.

[수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관가운데, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com

공동투쟁본부는 공지를 통해 "5월 21일~6월 7일 총파업은 추후 별도 지침 시까지 유보한다"고 밝혔다. 이어 "전 조합원은 23일 오전 9시부터 28일 오전 10시까지 진행되는 2026년 임금협약 잠정 합의안 찬반투표에 참여한다"고 통보했다.

잠정 합의안은 조합원 찬반투표를 거쳐 최종 확정된다. 투표 결과에 따라 올해 임금 및 성과급 협상은 마무리 수순에 들어갈 전망이다. 다만 조합원 투표 절차가 남아 있는 만큼 총파업 리스크가 완전히 해소됐다고 단정하기는 이르다.

◆ 총파업 직전 심야 협상서 접점

이번 합의는 노사가 총파업을 앞두고 극한 대립을 이어가던 중 파업 직전 심야에 이뤄졌다.

앞서 노사는 지난 11~13일 정부가 중재한 1차 사후조정 회의와 18일부터 20일 오전까지 이어진 2·3차 회의에서도 합의점을 찾지 못했다. 성과급 산정 방식과 적자 사업부 보상 등을 둘러싼 입장차가 좁혀지지 않으면서 중재 결렬을 선언한 바 있다.

노조는 21일부터 6월 7일까지 총파업에 돌입하겠다고 예고했다. 파업이 현실화될 경우 반도체 생산라인을 비롯한 주요 사업장 운영에 차질이 생길 수 있다는 우려가 커졌다. 특히 반도체 생산라인은 24시간 연속 가동 체제로 운영되는 만큼 일부 인력 공백만으로도 공정 관리 부담이 커질 수 있다는 지적이 나왔다.

정부도 막판 조정에 힘을 실었다. 김민석 국무총리와 이재명 대통령은 반도체 생산 차질과 국가 경제 영향을 우려하며 노조에 파업 자제를 촉구했다. 총파업이 현실화될 경우 삼성전자뿐 아니라 국내 반도체 공급망 전반에 부담이 커질 수 있다는 메시지를 낸 셈이다. 이후 노동부 장관이 직접 중재에 나서면서 양측이 파업 직전 접점을 찾은 것으로 보인다.

◆ 메모리 성과 배분 놓고 막판 진통

올해 삼성전자 노사 갈등의 핵심은 성과급이었다. 인공지능(AI) 확산에 따른 반도체 슈퍼사이클로 삼성전자 실적이 크게 개선되면서 성과 배분 방식을 둘러싼 갈등이 커졌다.

쟁점은 성과급 재원 규모뿐 아니라 배분 방식으로 번졌다. 노조는 영업이익의 일정 비율을 성과급 재원으로 보장하는 방안을 명문화하고, 디바이스솔루션(DS)부문 전체 임직원이 성과급 재원의 70%를 먼저 공통 배분받고 나머지 30%만 사업부 실적에 따라 차등 지급하는 이른바 '공통 7·사업부 3' 구조를 요구해왔다.

노조안이 적용될 경우 대규모 흑자를 기록한 메모리사업부의 성과가 시스템LSI·파운드리 등 적자 사업부와 상당 부분 공유되는 구조가 된다. 노조는 DS부문 전체 임직원이 반도체 사업 성과에 기여한 만큼 공통 보상 비중을 높여야 한다는 입장인 반면, 사측은 사업부별 실적에 따른 차등 보상 원칙이 흔들릴 수 있다며 맞섰다.

지난 15일 삼성전자 DS부문 경영진이 삼성전자노동조합 공동투쟁본부와 만나 대화하는 모습. 사진 왼쪽 위부터 투쟁본부 정승원 국장, 이송이 부위원장, 최승호 위원장, 김재원 국장. 사진 오른쪽 위부터 삼성전자 박용인 사장, 한진만 사장, 전영현 부회장, 김용관 사장 [사진=삼성전자]

삼성전자는 그동안 '성과가 있는 곳에 보상이 있다'는 기조 아래 사업부 실적을 중심으로 성과급을 지급해왔다. 메모리사업부 초과 성과를 적자 사업부와 과도하게 공유할 경우 실제 성과를 낸 사업부 직원들의 상대적 박탈감이 커질 수 있다는 우려도 제기됐다.

이에 사측은 막판 협상에서 전체 부문 공통 배분 40%, 각 반도체 사업부별 차등 배분 60%를 적용하는 '4대6' 안을 제시한 것으로 알려졌다. 공통 보상 요소를 일부 반영하되, 사업부별 성과 차이를 더 크게 두는 절충안이다.

노사는 성과급 제도화와 지급 재원 규모 등 일부 쟁점에서는 의견 접근을 이룬 것으로 전해졌다. 그러나 메모리사업부 성과를 DS부문 내 다른 사업부와 어느 수준까지 나눌지를 두고 막판까지 진통을 겪었다.

◆ 삼성전자 "국가 경제 기여"

삼성전자는 잠정 합의 직후 입장문을 내고 노사관계 회복 의지를 밝혔다. 삼성전자는 "삼성전자 노사가 임금 및 단체협약에 잠정 합의했다"며 "뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜준 임직원들이 있었기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "진심으로 감사하다는 말씀과 함께 그동안 심려를 끼쳐드린 점, 깊이 사죄드린다"며 "다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다"고 했다. 그러면서 "기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

20일 경기도 수원시 노동부 경기고용노동청에서 김영훈 장관이 삼성전자 임금협상 관련 노사 교섭을 중재하고 있다. [사진=고용노동부 제공]

노조가 총파업을 유보하면서 삼성전자는 당장 우려됐던 생산 차질 부담을 덜게 됐다. 반도체 업황 회복세가 이어지는 상황에서 파업이 현실화될 경우 고객 대응과 납기 관리에 부담이 커질 수 있다는 우려가 적지 않았다.

특히 메모리 반도체는 AI 서버 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 공급 부족 우려가 이어지고 있다. 이 같은 상황에서 생산라인 운영 불확실성이 커질 경우 삼성전자의 실적 회복 흐름에도 부담이 될 수 있었다.

다만 이번 합의가 최종 타결로 이어지기 위해서는 조합원 찬반투표 문턱을 넘어야 한다. 노조 내부에서 성과급 제도화 수준과 특별 보상안에 대한 평가가 엇갈릴 경우 투표 결과가 변수로 작용할 수 있다.

kji01@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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