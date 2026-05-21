[6·3 선거] 정청래-정원오 vs 장동혁-양향자, 선거운동 첫날 자정 일정 시작

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정청래, 정원오와 함께 동서울우편집중국서 시작

장동혁, 양향자 평택 단식현장 방문으로 일정 돌입

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거 공식 선거운동이 21일 자정을 기해 본격 시작됐다.

여야 지도부와 국회의원 재보궐선거 후보, 광역단체장 후보들은 이날 자정부터 첫 일정을 시작하며 13일간의 총력전에 돌입했다.

◆ 정청래, 정원오와 함께 동서울우편집중국서 시작...장동혁, 양향자 평택 단식현장 방문으로 스타트

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 자정 정원오 민주당 서울시장 후보 지원 유세에 나선다. 서울 광진구 동서울우편집중국을 찾아 '서울시민의 마음을 배달합니다'를 주제로 택배 물류 현장을 방문하며 공식 선거운동 첫 일정을 시작한다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 자정 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에 마련된 양향자 경기지사 후보 삼성전자 노사 대타협 촉구 단식 현장 방문을 시작으로 첫 일정에 나선다.

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 오전 9시 경기 화성시 전성균 화성시장 후보 선거사무소에서 중앙선거대책위원회를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 후반기 국회의장단 후보 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.13 mironj19@newspim.com

◆ 재보선 후보들, 출정식·시장 유세로 표심 공략

하정우 민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 오전 7시 부산 구포대교 사거리에서 출정식을 열고 공식 선거운동을 시작한다.

박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 자정 부산 북부소방서 만덕119안전센터 앞에서 선거 현수막 설치 일정으로 첫 공식 행보를 시작한다.

한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 자정 덕천역 막차 인사로 첫 일정을 시작한다.

김남준 민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보는 오전 8시 30분 계양역 앞 광장에서 출정식을 진행한다.

유의동 국민의힘 평택을 국회의원 재선거 후보는 오전 11시 안중시장 롯데리아 앞에서 출정식을 연다.

조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보는 오전 8시 30분 현덕면 현충탑 참배로 시작한다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.15 mironj19@newspim.com

◆ 서울·경기·대구 광역단체장 후보들 첫날 총력 유세

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 자정 동서울우편집중국 방문을 시작으로 본격적인 선거운동에 돌입한다. 오전 10시30분 왕십리역 광장에서 출정식을 개최하며, 이후 건대입구·고속터미널·강남스퀘어 등 서울 주요 거점을 돌며 집중 유세를 펼친다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 공식 선거운동이 시작되는 21일 0시 의왕시 월암공영차고지를 찾아 첫 일정을 시작한다. 추 후보는 정순욱 민주당 의왕시장 후보 등과 함께 공영차고지를 방문해 경기도 교통 문제 해결 의지와 운전 노동자들에 대한 감사 메시지를 전할 예정이다.

추경호 국민의힘 대구시장 후보는 오전 4시30분 대구농수산물도매시장 방문으로 첫 공식 일정을 시작한다. 이후 반월당 일대 출근길 인사, 수성알파시티 기업 방문, 대구사회복지관 전진대회 참석 등을 거쳐 오후 3시 현대백화점 앞에서 열리는 국민의힘 지방선거 출정식에 참석한다. 오후 6시에는 남구 합동 출정식에도 나설 예정이다.

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