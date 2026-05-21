"미 법무부, 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장 기소 임박"

1996년 항공기 격추 사건이 근거

트럼프 "쿠바가 다음" 위협



[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 라울 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장에 대한 형사 기소를 발표할 예정이라고 로이터통신이 20일(현지시간) 보도했다. 이는 쿠바에 대한 압박 캠페인을 강화하는 행보다.

미 법무부 관계자에 따르면 카스트로 전 의장에 대한 기소는 1996년 쿠바 전투기들이 쿠바 망명자 그룹이 운영하는 비행기를 격추한 사건에 근거할 것으로 예상된다.

마이애미 연방검찰은 이날 격추 사건 희생자들을 추모하는 행사를 주최할 예정이다. 법무부는 전날 이 행사와 연계해 발표가 있을 것이라고 밝혔으나 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

격추된 두 대의 소형 항공기는 마이애미 기반 쿠바 망명자 조종사 단체 '구조 형제(Brothers to the Rescue)'가 운영하던 것이었다. 탑승자 4명 전원이 사망했다. 이 단체는 플로리다 해협에서 쿠바를 탈출한 뗏목 난민을 수색하는 것이 임무라고 주장하며 쿠바 해안 인근을 정기적으로 비행해왔다.

쿠바 정부는 당시 격추가 자국 영공 침범에 대한 정당한 대응이었다고 주장했다. 형 피델 카스트로 전 의장은 쿠바군이 영공 진입 항공기를 격추하라는 상시 명령에 따라 행동했다고 밝히면서 라울 카스트로가 격추 명령을 직접 내리지 않았다고 말했다. 라울 카스트로는 당시 국방장관이었다.

미국은 당시 공격을 규탄하고 제재를 부과했으나 두 카스트로 형제 어느 누구에 대해서도 형사 기소를 진행하지 않았다. 법무부는 2003년 쿠바 군 장교 3명을 기소했으나 신병 인도는 이뤄지지 않았다. 국제민간항공기구(ICAO)는 격추가 국제 해역에서 이뤄졌다고 결론 내렸다.

1931년생인 라울 카스트로는 형 피델 카스트로와 함께 1959년 미국의 지원을 받은 풀헨시오 바티스타 독재 정권을 무너뜨린 게릴라 전쟁의 핵심 인물이다.

그는 1961년 미국이 조직한 피그스만 침공을 격퇴하는 데 기여했으며 수십 년간 국방장관을 지냈다. 형의 뒤를 이어 국가평의회 의장이 됐으며 현재도 쿠바 정치에서 막후 영향력을 행사하는 인물로 남아 있다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 쿠바 국민들에게 보내는 영상 메시지에서 미국과 쿠바 간 새로운 관계를 구축하겠다며 1억 달러의 원조를 제안했다. 그는 전기·식량·연료 부족의 책임을 쿠바 지도자들에게 돌렸다.

트럼프 대통령은 1959년 카스트로 형제 혁명 이후 공산주의 체제가 유지되고 있는 쿠바에 대한 정권 교체를 추진해왔다. 미국은 쿠바에 연료를 공급하는 국가들에 제재를 위협함으로써 사실상 봉쇄를 가해 정전 사태와 가뜩이나 취약한 경제에 타격을 주고 있다.

쿠바는 기소 위협에 대해 직접 언급하지 않았으나 브루노 로드리게스 외무장관은 지난 15일 공개 발언에서 결연한 입장을 밝혔다. 그는 "미국의 금수 조치, 제재, 무력 사용 위협에도 불구하고 쿠바는 사회주의 발전을 향한 주권의 길을 계속 걷고 있다"고 강조했다.

카스트로 같은 미국의 적성국 인물에 대한 형사 사건 제기는 앞서 베네수엘라의 니콜라스 마두로 전 대통령에 대한 마약 밀매 기소를 떠올리게 한다. 트럼프 행정부는 마두로 기소를 1월 3일 미군의 카라카스 급습 정당화 근거로 인용했으며 마두로는 체포돼 뉴욕에서 재판을 받고 있다. 마두로는 무죄를 주장하고 있다.

트럼프 대통령은 쿠바 공산 정부가 부패했다고 주장하며 3월에는 베네수엘라 다음으로 "쿠바가 다음"이라고 위협했다. 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 18일 미국의 어떤 군사 행동도 "유혈사태"로 이어질 것이며 쿠바가 위협이 되지 않는다고 밝혔다.

라울 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.20 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com