삼성전자 "임단협 잠정 합의…성숙한 노사관계 구축"

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"정부 조정·임직원에 감사…심려 끼쳐 사죄"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 노사 임금 및 단체협약 잠정 합의와 관련해 "보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

삼성전자는 20일 입장문을 통해 "삼성전자 노사가 '임금 및 단체협약'에 잠정 합의했다"며 이같이 밝혔다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 깃발이 날리고 있다. [사진=뉴스핌DB]

삼성전자는 "뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜준 임직원들이 있었기 때문"이라며 "진심으로 감사하다는 말씀과 함께 그동안 심려를 끼쳐드린 점, 깊이 사죄드린다"고 했다.

이어 "다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다"며 "기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

다음은 <삼성전자 입장문> 전문이다.

삼성전자 노사가 '임금 및 단체협약'에 잠정 합의했습니다.

뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜주신 임직원들이 있었기 때문입니다.

진심으로 감사하다는 말씀과 함께, 그동안 심려를 끼쳐드린 점, 깊이 사죄 드립니다.

다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠습니다.

아울러 기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠습니다.

kji01@newspim.com