최승호 삼성전자 초기업노조위원장 "총파업 유보…노사관계 안정화 최선"

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22일 오후 2시~27일 오전 10시 찬반투표

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 삼성전자 노사의 임금 및 단체협약 잠정 합의와 관련해 "총파업을 유보하고 잠정합의안 투표 운영과 조합원 소통에 집중하겠다"고 밝혔다.

최 위원장은 20일 입장문을 통해 "오늘 사후조정이 불성립된 이후 고용노동부 장관 주재로 노사 교섭이 재개됐다"며 "총파업을 불과 몇 시간 앞둔 시점에 노사가 잠정합의안을 도출했다"고 말했다. 이어 "잠정합의 도출과 동시에 공동투쟁본부 명의로 투쟁 지침 3호를 발령해 총파업을 유보했다"고 설명했다.

여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 잠정 합의한에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. [사진=뉴스핌DB]

잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표는 오는 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 진행된다. 앞서 노조는 오는 21일부터 다음달 7일까지 총파업에 돌입하겠다고 예고한 바 있다.

최 위원장은 "이번 합의안은 초기업노조 및 공동투쟁본부가 지난 6개월여간 혼신을 다해 투쟁해 온 결실"이라며 "세 차례에 걸친 중앙노동위원회 조정 절차를 통해 노사 간 이견을 좁히고 잠정합의안에 이를 수 있었다"고 말했다.

이어 "끝까지 조정 역할을 맡아준 정부와 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "그동안 흔들림 없이 함께해 준 조합원 여러분께 깊이 감사드린다"고 했다.

그러면서 "잠정합의 찬반투표 결과를 저희의 성적표로 더 나은 초기업노조가 될 수 있도록 하겠다"며 "앞으로 삼성전자 노사관계 안정화가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

kji01@newspim.com