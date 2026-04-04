'청명·식목일' 대구·경북 흐리고 이튿날 비…"나무심기 좋은 날"

낮과 밤 기온 차 15도 안팎 '건강 관리 유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 4월 첫 휴일이자 '청명', 식목일인 5일, 대구와 경북은 가끔 구름 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 이튿날인 6일 오전 사이에 비가 내리겠다.

또 동해상은 5일까지 물결이 높게 일겠다. 동해 남부 먼바다에는 풍랑특보가 발효됐다.

[영덕=뉴스핌] 복숭아나무 가지치기 작업.

대구와 경북은 이날 기온이 3도~20도 분포를 보이겠다.

당분간 경상권을 중심으로 낮 기온이 20℃ 안팎으로 오르겠으나, 5일 아침 기온은 전날(4일)보다 내륙을 중심으로 5~10℃가량 낮겠고, 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 크겠다.

면역력이 약한 노약자와 어린이는 외출 시 보온에 유의하고 급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 주의해야 한다.

대구와 경북 주요지역의 5일 아침 기온은 대구 6도, 경북 봉화·의성 3도, 안동·청송 4도, 문경·구미·영천 5도, 울진·영덕·포항은 9도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 20도, 경북 봉화 16도, 울진·영덕 17도, 안동·청송 18도, 상주·구미 19도, 경주는 20도로 관측됐다.

풍랑특보가 발효된 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다는 5일 새벽까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.

식목일 다음날인 6일 오전(06~12시)에 대구와 경북(경북남부동해안 제외)권에는 비가 내리겠다.

예상 강수량은 △대구·경북 5~10mm △울릉도·독도 5mm 미만으로 관측됐다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다. 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통 안전에 각별히 유의해야 한다.

nulcheon@newspim.com