[포토] 우원식 의장 "국민 이기는 권력 없어...불법계엄 저지 정신 잊지 않겠다"

12·3 불법 계엄 다크투어 진행...직접 155분간 해설

담 넘던 장소부터 유리창 깨진 현장까지

개헌 통해 계엄 해제권 아닌 '승인권' 부여 의지

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장이 4일 오후 서울 여의도 국회에서 '12·3 비상계엄 다크투어' 해설사로 나섰다. 검정 정장 자켓에 제주 4·3 동백꽃 뱃지를 단 우 의장은 비상계엄 선포 당시 경찰의 봉쇄를 뚫고 담을 넘었던 국회 소통관 인근 뒷문에서 투어를 시작했다.

시민과 함께한 이번 투어는 계엄군 헬기가 착륙했던 운동장, 유리창이 깨진 채 보존된 국회 본관 233호, 계엄 해제를 의결한 본회의장 등을 직접 돌며 155분간 이어졌다.

우 의장은 "80년 5·18이 준 교훈은 단결하면 막을 수 있고, 국민을 이기는 권력은 없다는 확신이었다"며 긴박했던 당시 상황을 복기했다.

특히 비상계엄 다음날인 2024년 12월 4일 새벽 1시 1분, 절차적 정당성을 지키기 위해 1초의 오차도 없이 해제 결의안을 가결했던 순간을 회상하며 "민주주의를 해치려는 담을 넘었던 그날의 정신을 잊지 않겠다"고 강조했다.

투어는 본관 정문에 새겨진 '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 문구와 100년 후 국회의장에게 보내는 편지 등 타임캡슐이 담긴 민주주의 상징석을 관람하는 것으로 마무리됐다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장이 4일 오후 서울 여의도 국회 본관 앞에서 '다크투어' 행사에 참석해 시민들에게 12.3 비상계엄 당시 상황에 대해 설명하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 국회 본관 3문 앞에서 비상계엄 당시 헬기가 착륙했던 국회 운동장을 바라보고 있다. 옆에 게시된 사진에는 '헬기에서 내린 무장계엄군(707특임단)이 국회의사당 진입을 시도하였으나 국회사무처 직원 등이 내부 집기를 쌓고 저항하여 진입을 막아낸 장소입니다'라고 적혀있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 본회의장 앞에서 비상계엄 해제 요구안을 가결했던 2024년 12월 4일 새벽 상황을 전하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 '다크투'어에 참여한 한 어린이 관람객의 손을 잡고 로텐더홀에서 이동하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 국회 로텐더홀 중앙에 서서 비상계엄 당시 계엄군과 국회 직원들이 대치했던 상황을 설명하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 '12.3 비상계엄 해제' 1주년을 맞아 국회 본관 정현관(정문)에 새겨진 '모든 권력은 국민으로 부터 나온다' 문구 앞에서 다같이 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 계엄 당시 계엄군의 난입으로 유리창이 깨졌던 국회 본관 233호 앞에서 시민들에게 상황을 설명하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 국회 본관 233호 앞을 시민들과 함께 구경하면서 지나가고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 국회도서관 옆에 설치된 독립기억광장 '빛의 길'을 시민들과 함께 지나고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 다크투어 행사를 마친 우 의장이 시민들과 함께 '민주주의 최후의 보루 대한민국 국회'라고 적힌 국회 상징석 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

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