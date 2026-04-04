대한노인회 "출퇴근 시간 무임승차 제한 우려"…靑 "계획 없어"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 대한노인회가 출퇴근 시간대 노인들의 대중교통 무임승차 제한에 대해 우려를 표하자 홍익표 청와대 정무수석은 무임승차 제한 계획이 없다고 밝혔다.

4일 대한노인회에 따르면 이중근 대한노인회장 등은 전날 오후 청와대 홍익표 정무수석, 전성환 경청통합수석, 배진교 국민경청비서관, 보건복지부 임을기 노인정책관과 간담회를 가졌다.

이 자리에서 대한노인회는 출퇴근 혼잡시간에 대중교통을 이용하는 노인들에 대한 한시적 무임승차 제한을 검토하는 것에 대해 우려를 표했다. 이들은 "노인이 아침에 대중교통을 이용하는 시간은 오전 5~7시대에 집중되는 경향이 있는데, 이는 대부분 새벽근무를 필요로 하는 건물청소·식당 근무 등을 위한 생계형 이동으로 파악된다"고 했다.

그러면서 "이들의 무임승차를 제한하는 것은 적합하지 않고, 공공·민간회사들이 유연근무제나 시차 출퇴근제 등을 활용해 대중교통 혼잡 상황을 완화하는 게 합리적일 것"이라고 했다.

지난 3일 홍익표 대통령실 정무수석비서관과 이중근 대한노인회장 등이 에너지 위기 극복 관련 간담회를 하는 모습 [사진=대한노인회 ]

이에 홍 정무수석은 "교통혼잡 완화를 위해서 시차 출퇴근제, 재택근무 활성화 등을 정책우선 순위에 두고 공공부문부터 솔선수범하고 민간부문으로 확대해 나갈 것"이라며 "어르신들의 무임승차를 제한하는 계획은 없다"고 말했다.

이중근 대한노인회장은 "대한노인회는 전국 17개 시도 연합회, 245개 시군구 지회를 통해 에너지 절약 실천 캠페인을 전개할 계획"이라고 했다.

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