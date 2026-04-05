경찰청, 美 에너지부와 대테러 국제 심포지엄 공동 개최

경찰청과 미 에너지부 국가핵안보청 행사 통합
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 미국 에너지부 국가핵안보청(NNSA)과 오는 6일부터 10일까지 인천 인스파이어 리조트에서 '2026 한미 공동 대테러 국제 심포지엄'을 개최한다고 5일 밝혔다.
경찰청은 2022년부터 매년 대테러 국제 학술 토론회를 열었다. 미국 국가핵안보청은 동아시아와 동남아시아 지역에서 관련 행사를 열었다. 올해는 각각 열렸던 행사가 공동으로 개최된다.
행사 첫 날인 오는 6일 개막식과 학술토론회가 열린다. 개막식에는 유재성 경찰청장 직무대행(차장)과 반기문 전 유엔사무총장, 제임스 R. 헬러 주한미국대사관 대사 대리, 롤란드 호네캄프 주한 유럽연합(EU)대표부 부대표가 참석한다. 토론회에서는 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 신종 테러 위협과 국제 사회 공동 대응 방안을 논의한다.
오는 7일부터 10일까지는 미국 에너지부 주관으로 시나리오 기반 정책토의와 전문 훈련 프로그램이 진행된다. 이 일정은 비공개 운영된다.
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