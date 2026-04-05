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보험 M&A 4월 고비…예별손보 입찰 연기에 '찬물'

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예별손보 본입찰 연기 속 거래 지연…매물은 쌓였지만 '거래 공백' 우려
자본확충 부담·업황 둔화에 인수 신중론 확산…매수 희망자 '속도조절'

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험사 인수·합병(M&A) 시장이 4월을 기점으로 다시 냉각되는 분위기다. 거래가 지연되면서 매각 대상 보험사와 매수 희망자 간 온도차가 뚜렷해지고 있다.

5일 금융권에 따르면 현재 매각이 진행 중인 보험사는 예별손해보험, 롯데손해보험, KDB생명 등이다. 이들 모두 과거 매각이 여러 차례 추진됐지만 성사되지 못한 매물이다. 매수 희망자 입장에서는 선택지가 제한적인 상황이지만 거래는 속도를 내지 못하면서 시장 전반에 '거래 공백' 우려가 커지고 있다. 

현재 시장의 관심은 예별손보에 집중되고 있다. 인수전에는 하나금융지주와 한국투자금융지주, JC플라워 등 3곳이 참여하고 있지만 분위기는 예비입찰 당시보다 한층 식었다는 평가다. 실사 이후 내부 검토가 진행되면서 인수 의지가 전반적으로 약해졌고, 일부 후보는 초기부터 적극성이 크지 않았던 것으로 전해진다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = MG손해보험 가교보험사인 예별손해보험의 공개매각을 위한 예비입찰에 총 3개사가 참여했다.사진은 서울 강남구 MG손해보험 본사. 2025.05.15 pangbin@newspim.com

이를 반영하듯 일정도 늦춰지고 있다. 예별손보 실사 기간은 당초보다 일주일 연장됐고, 본입찰도 기존 일정 대비 열흘가량 미뤄졌다. 인수 후보자들이 확보한 자료를 분석하고 가치 산정을 정교화할 시간이 더 필요하다는 이유다. 업계에서는 "그만큼 확인해야 할 변수들이 많다는 의미"라는 해석도 나온다.

예금보험공사는 본입찰에 2곳 이상이 참여할 경우 경쟁을 통해 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 반면 1곳만 참여할 경우 재공고 절차를 거치고, 이후에도 단독 입찰이 이어질 경우 해당 후보와 수의계약을 체결하게 된다. 이에 따라 유효 경쟁 성립 여부가 매각 성사의 1차 관문으로 떠오른 상황이다.

핵심 변수는 인수 가격이 아니라 '인수 이후 부담'이다. 예별손보는 완전자본잠식 상태로 정상화를 위해 1조원 이상 자금이 필요할 것으로 추정된다. 공적자금 지원이 일부 예정돼 있지만 인수 이후 추가 자금 투입 부담은 여전히 남아 있다는 평가다.

이 같은 구조는 다른 매물도 크게 다르지 않다. 롯데손보 역시 경영개선권고와 경영개선계획 불승인으로 추가 자본 확충이 불가피한 상황이다. 시장에서는 매각가를 1조원 안팎으로 보지만, 인수 이후 수천억원대 추가 자본 투입이 필요할 수 있다는 분석이 나온다.

업계 일각에서는 특정 매수 희망자를 둘러싼 기대감이 과도하게 부풀려졌다는 시각도 있다. 매각 대상 보험사들이 유력 인수 후보로 거론되는 금융사를 향해 신호를 보내는 과정에서 관련 관측이 확대 재생산되고 있다는 것이다.

한 금융권 관계자는 "보험사들이 매각 성사 가능성을 높이기 위해 특정 매수 희망자의 관심을 강조하는 측면도 있어 보인다"며 "실제 인수 의지와는 온도차가 있을 수 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AI 일러스트 2026.04.03 yunyun@newspim.com

업황도 녹록지 않다. 금융감독원에 따르면 지난해 보험사 당기순이익은 약 12조2000억원으로 전년 대비 14% 넘게 감소했다. 새 회계제도(IFRS17) 도입 이후 손익 변동성이 확대된 데다 지급여력제도(K-ICS·킥스) 규제 부담까지 더해지면서 자본 여력과 수익성을 동시에 고려해야 하는 구조가 형성됐다. 단순히 가격이 낮다고 인수에 나서기 어려운 환경이라는 평가다.

이 같은 상황에서 한국금융지주의 행보가 시장의 핵심 변수로 꼽힌다. 보험업계에서는 최근 한국금융지주가 연내 보험사 인수 의사를 밝힌 만큼 가장 유력한 매수 희망자로 보고 있다. 한국금융지주는 주총 직후 질의응답에서 "연내 보험사 인수 마무리를 목표로 하고 있다"며 "생명보험사와 손해보험사 중 어느 쪽이 시너지가 클지에 대한 방향성은 정해진 상태"라고 말했다. 

다만 내부적으로는 '선별적 접근' 기조가 뚜렷하다. 한국금융지주는 생명·손해보험을 모두 열어두고 매물을 검토 중이지만 충분한 검토가 필요하다는 입장을 유지하며 속도 조절에 나선 모습이다. 이에 따라 매물 간 경쟁은 치열해지는 반면 협상 주도권은 매수 희망자 측으로 기울고 있다는 분석이 나온다.

결국 이번 예별손보 본입찰이 시장 방향을 가를 분기점이 될 전망이다. 거래가 성사될 경우 선별적 인수 재개 신호로 해석될 수 있지만, 다시 무산될 경우 보험사 M&A 시장은 장기 교착 국면에 들어갈 가능성이 크다.

한국금융지주 관계자는 "보험은 증권이나 은행과는 전혀 다른 영역으로 회계와 자본 구조에 대한 이해가 선행돼야 한다"며 "현재는 특정 매물을 정해 놓고 접근하기보다 전반적인 검토와 스터디를 진행하는 단계"라고 말했다. 이어 "매각 측은 속도가 중요할 수 있지만 충분한 검토 없이 결정을 내리기는 어렵다"고 덧붙였다.

yunyun@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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