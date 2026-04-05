우리은행, 두산그룹과 미래전략산업 성장 위해 금융 지원

'국가 미래전략산업 생태계 구축 및 성장 위한 금융지원 업무협약' 체결

시설투자·수출입 금융·해외투자·협력업체 상생금융 지원 협력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 두산그룹과 '국가 미래전략산업 생태계 구축 및 성장을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 5일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 3일 우리은행 본점에서 정진완 우리은행장(우측), 김민철 두산 사장(좌측)이 업무 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=우리은행]2026.04.03 dedanhi@newspim.com

정진완 우리은행장과 김민철 ㈜두산 대표이사를 비롯한 양사 주요 경영진은 지난 3일 서울 중구 우리은행 본점에서 '국가 미래전략산업 생태계 구축 및 성장을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다.

양사는 이번 협약을 통해 △시설투자 △수출입 금융 △해외투자 △협력업체 상생금융 지원 등 생산적 금융 분야에서 긴밀히 협력한다. 이번 협력은 생산적 금융 정책인 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 일환으로 에너지·스마트머신·반도체 및 첨단소재 등 미래성장동력 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 두산그룹과의 전략적 협력을 강화하기로 했다.

우리은행은 두산그룹의 중장기 투자 계획에 맞춰 여신 지원 한도를 사전에 설정함으로써 자금 집행의 신속성과 예측 가능성을 높였다. 이를 통해 기업의 자금 조달 불확실성을 줄이고 기술 개발과 생산 시설 확충에 집중할 수 있도록 지원한다.

우리은행 대기업영업전략부 노용필 부장은 "두산그룹은 에너지, 스마트머신, 반도체 및 첨단소재 부문에서 글로벌 경쟁력을 보유한 국가대표 기업"이라며 "이번 협약을 계기로 단순 금융지원을 넘어 대한민국 미래전략산업 생태계 성장을 함께 이끄는 전략적 파트너로 발전하길 기대한다"고 밝혔다.

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