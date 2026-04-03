우리은행, 영업점 유휴공간 사회공헌 플랫폼으로 전환…굿윌스토어 입점

발달장애인 일자리 창출·기부문화 확산, 복합 사회공헌 모델 구축

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행이 전국 영업점 유휴공간을 지역사회와 상생하는 사회공헌 플랫폼으로 전환한다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행이 전국 영업점 유휴공간을 지역사회와 상생하는 사회공헌 플랫폼으로 전환한다고 3일 밝혔다. [사진=우리은행]2026.04.03 dedanhi@newspim.com

영업점을 축소 운영하는 대신, 남는 공간에 기부 물품을 판매하는 굿윌스토어가 입점한 'Shop-in-Shop' 구조를 도입했다. 이를 통해 고객들에게는 금융 서비스를 지속 제공하는 동시에 발달장애인 일자리 창출과 기부문화 확산까지 연결되는 복합 사회공헌 모델을 구축했다.

이는 금융 접근성 유지와 복지 기능을 동시에 담은 새로운 형태의 금융 공간 혁신으로 실제 시범 운영 중인 '굿윌브랜치 여주점'은 지역 주민들에게 필수 금융 서비스를 지속 제공하면서, 취약계층 고용과 지역 기부 활성화를 동시에 이끌어내는 성과를 내고 있다.

우리은행은 앞으로도 지역별 특성과 복지 수요를 반영해 다양한 형태의 사회공헌형 점포를 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 △금융 접근성 강화 △취약계층 지원 △지역사회 상생이라는 세 가지 축을 중심으로 금융의 공익적 역할을 한층 강화할 방침이다.

우리은행 신영철 사회공헌부장은 "금융은 단순한 서비스 제공을 넘어 지역사회와 함께 성장해야 하는 공공적 기능을 가진다"며 "유휴공간을 활용해 고객은 가까운 곳에서 금융 서비스를 이용하고, 지역사회는 일자리와 복지 혜택을 함께 누릴 수 있는 실질적 가치를 제공하겠다"고 밝혔다.

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