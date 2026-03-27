우리은행, 장원영 출연 '삼성월렛머니 우리 통장·적금' 광고 공개

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리은행은 브랜드 앰배서더 장원영이 출연하는 '삼성월렛머니 우리 통장·적금'의 신규 광고 영상을 27일 공개했다고 밝혔다.

지난 '삼성월렛머니 우리 통장·적금' 동계올림픽 편 광고에서 중계 리포터로 등장했던 장원영이 '결제요정' 콘셉트로 출연해 '업'과 '턴' 혜택을 설명한다.

[사진=우리은행]

광고에서 장원영은 카드 플레이트를 타고 상승하는 연출을 통해 '삼성월렛머니 우리 통장·적금'의 최고 금리 연 3.5%와 연 7.5%를 보여준다. 이어 결제 시 최대 11% 포인트를 돌려주는 '턴' 혜택을 직관적인 모션으로 담아냈다.

상품 출시를 기념한 고객 참여형 이벤트도 진행된다. 오는 4월 한 달간 '삼성월렛머니 우리 통장'에 가입하는 고객에게는 삼성월렛 내 카드 플레이트 이미지에 적용할 수 있는 '장원영 카드 이미지 스킨 5종'이 제공된다.

우리은행 관계자는 "장원영의 밝고 긍정적인 에너지를 통해 삼성월렛머니의 혜택을 선보였다"며 "앞으로도 MZ세대의 트렌드를 반영한 차별화된 콘텐츠와 이벤트를 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

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