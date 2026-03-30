우리은행, 저출생 극복 '2026 서울 유아차 런' 후원사로 참석

토끼반·거북이반·유아차 졸업반, 5000가족·2만명 시민 참여

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 서울시와 함께 저출생 극복을 응원하고 아이 키우기 좋은 서울을 만들기 위해 '2026 서울 유아차 런'의 주관 후원사로 참여했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 서울시와 함께 저출생 극복을 응원하고 아이 키우기 좋은 서울을 만들기 위해 '2026 서울 유아차 런'의 주관 후원사로 참여했다고 30일 밝혔다. [사진=우리은행] 2026.03.30 dedanhi@newspim.com

지난 28일 열린 이번 행사는 광화문광장을 출발해 여의도공원 '문화의 마당'까지 이어지는 8km 코스로 진행됐으며, 토끼반·거북이반·유아차 졸업반으로 나눠 총 5000가족, 약 2만여 명의 시민이 참가했다.

우리은행은 대표 후원사로서, 당일 오전 출발지인 광화문광장에서 레이스를 시작하는 아이들과 부모님들에게 따뜻한 응원 메시지를 담은 풍선을 나눠주며 축제의 시작을 함께했다.

우리은행은 서울시의 대표 교육 복지사업인 '서울 런(Seoul Learn)' 후원을 비롯해 미래 세대 성장을 돕는 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐오고 있다. 이번 후원 역시 가족의 건강한 일상을 지원하고 저출생 대응 정책에 동참하기 위해 마련됐다.

이날 행사에 참석한 우리은행 조세형 기관그룹장은 "가족이 함께 서울 도심을 달리며 서로 응원하는 모습에서 우리 사회의 밝은 미래를 볼 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 저출생 극복이라는 사회적 과제에 깊이 공감하며, 아이들이 행복하게 자랄 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 상생 금융과 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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