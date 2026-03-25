우리은행, 'AI 기반' 이상거래감지시스템 고도화

RAG 기술로 비정형 데이터까지 자동 분석… 내부통제 효율성 극대화

[서울=뉴스핌]전미옥 기자· 박가연 인턴기자 = 우리은행은 25일 금융사고 예방과 업무 자동화를 위해 AI 기반 이상거래탐지(FDS) 검사시스템을 고도화해 새롭게 오픈했다고 밝혔다.

이번 시스템 고도화는 기존의 '사고 사례 기반 시나리오' 방식에서 벗어나, AI가 거래 패턴을 스스로 학습해 새로운 유형의 금융사고까지 포착하도록 설계됐다.

시스템은 전체 금융거래 데이터를 분석해 이상 징후를 선별, 점검 데이터와 예비 시나리오를 자동 생성한다. 시나리오는 검증 과정을 거쳐 실제 점검에 즉시 적용되며 이를 통한 일일 점검으로 사고 예방 효과를 높일 계획이다.

[사진=우리은행]

특히 스캔 이미지 등 비정형 데이터 분석 기능과 함께 '검색 증강 생성 기술(RAG)'이 적용됐다. RAG는 방대한 검사 자료 중 필요한 정보를 찾아 정리해주는 AI 기술로, 담당자가 수작업으로 자료를 확인하던 시간을 대폭 단축해 내부통제 업무의 효율성을 높였다.

우리은행 관계자는 "AI 기술을 활용한 FDS 검사시스템 고도화를 통해 일일점검 범위를 확대하여 예측하기 어려운 금융사고에 대해 선제적으로 대응할 수 있다"며 "우리금융그룹의 AX기반 경영체계 전환의 일환으로 내부통제에 AI 기술을 적극 도입하여 금융사고 예방에 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 우리금융은 AX 경영 전환을 추진하며 내부통제와 리스크 관리 체계는 물론 전사에 AI 도입을 확대하고 있다. 이를 통해 업무 효율성을 높이고, 생산적 금융과 포용금융 확대를 위한 실행 여력을 지속적으로 확보하고 있다.

eoyn2@newspim.com