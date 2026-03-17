우리은행, 달러 환전하면 'WON플러스 예금' 최대 3%

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 보유 중인 미화를 원화로 환전하는 고객을 위한 'WON플러스 예금' 금리우대 쿠폰 이벤트를 오는 6월 말까지 실시한다고 17일 밝혔다.
이번 이벤트는 우리은행 외화 입출금 통장에 미화를 보유한 고객을 위해 마련됐다. 지난 2월 1일부터 오는 6월 30일까지 원화 환전 실적이 누적 1만 달러를 달성할 경우, 'WON플러스 예금' 가입 시 사용할 수 있는 0.1%p 금리 우대 쿠폰을 제공한다
제공된 금리우대 쿠폰은 이벤트 기간 내에 사용할 수 있으며 이를 통해 'WON플러스 예금'에 가입하면 최대 5천만원 내에서 만기 1년까지 최고 연 3.0% 금리로 가입할 수 있다. 해당 상품은 총 1조원 규모의 판매한도로 운영한다.
이영 우리은행 개인상품마케팅부 팀장은 "최근 환율 변동성이 커지는 시장 상황 속에서 고객에게 실질적인 금융 혜택을 드리기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며, "앞으로도 변화하는 금융 환경에 맞춰 고객의 자산관리에 도움이 될 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
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