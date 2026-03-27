우리은행, 기보와 손 잡고 3100억원 규모 고기술·고성장 기업 지원

기보 평가 거친 우수 기업 추천, 우리은행 최대 100억 지원

사전 보증 한도 적용, 보증비율 상샹 등 혜택도 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행이 지난 26일 기술보증기금(이하 기보)과 '고성장 스케일업 기업 금융지원을 위한 업무협약'을 체결하고 기업 성장사다리 강화에 나서기로 했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 26일 우리은행 본점에서 열린 '고성장 스케일업 기업 금융지원' 업무협약식에서 우리은행 배연수 기업그룹장(오른쪽)과 기술보증기금 이재필 상임이사가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=우리은행]2026.03.27 dedanhi@newspim.com

우리은행은 이번 협약으로 고기술·고성장 기업을 중심으로 안정적인 자산 성장을 도모하고, 정부의 '성장 사다리 복원' 정책에 발맞춰 생산적 금융 역할을 더 강화할 계획이다. 이번 협약을 창업 기업이 성장·도약 단계에서 자금난으로 사업 지속에 어려움을 겪는 '데스밸리' 문제를 해소하고 기술력과 성장잠재력을 갖춘 중소·벤처기업의 스케일업을 지원하기 위해 마련됐다.

우리은행은 기보에 총 80억원을 출연해 3100억원 규모의 자금 공급에 나선다. 기보가 유망 혁신기업 육성 프로그램 △Kibo-Star밸리 △TECH밸리(우수기술 사업화 지원) 등을 통해 사전평가를 거친 우수 기업을 우리은행에 추천하면, 기업 성장단계 별 보증을 통해 최대 100억원 이내에서 신속하게 자금을 지원받을 수 있다.

특히, 선정된 기업에는 △사전 보증 한도 적용 △보증비율 상향(85%→100%) △보증료 지원(0.8%p) 등의 혜택도 같이 제공해 금융비용 부담을 크게 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

우리은행 배연수 기업그룹장은 "이번 협약은 기술력은 있지만 성장 과정에서 자금조달에 어려움을 겪는 고성장 기업의 도약과 생산적 금융 확대를 위해 마련했다"며 "앞으로 기보와 긴밀한 협력을 통해 우수 기술기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 든든한 금융 파트너 역할을 하겠다"고 밝혔다.

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