우리은행, 개인신용대출 연 7% '상한 제도' 신규대출로 확대

'우리 WON Dream 생활비대출' 출시, 중·저신용자 금융부담 완화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 오는 23일부터 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 '금리 상한(Cap)'제도를 신규 대출까지 확대 시행하고, 중⸱저신용자의 금융부담 완화를 위한 '우리 WON Dream 생활비대출' 상품을 새롭게 출시한다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 오는 23일부터 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 '금리 상한(Cap)'제도를 신규 대출까지 확대 시행한다. [사진=우리은행]2026.03.20 dedanhi@newspim.com

이번 제도는 우리금융그룹이 추진 중인 '미래동반성장 프로젝트'의 포용금융 확대 정책의 일환으로, 경기 둔화와 생활물가 상승으로 금융 부담이 커진 취약계층을 지원하기 위해 마련됐다.

우리은행은 그동안 개인신용대출을 연장하거나 재약정하는 고객을 대상으로 금리 7% 상한 제도를 운영해 왔다. 이번 조치를 통해 신규 개인신용대출까지 그 적용 범위를 확대한다. 이에 따라 우리은행과 예⸱적금, 신용카드, 청약저축을 1년 이상 거래한 소비자가 신규 개인신용대출을 받을 경우 최장 1년, 최대 1회에 한해 대출금리는 연 7%를 넘지 않게 될 전망이다.

우리은행은 이번 제도 시행으로 약 1만여 건 이상의 대출에 금리 상한 혜택이 부여될 것으로 예상하고 있으며, 금리 상승 기조 속에서도 고객의 금융비용 부담을 안정적으로 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

우리은행은 이와 함께 저소득 취약계층의 긴급 생활 안정 자금을 지원하기 위한 포용금융 상품인 '우리 WON Dream 생활비대출'도 새롭게 출시한다.

연 소득 2500만원 이하 근로소득자나 비임금 근로자(프리랜서), 주부 등을 대상으로 하며, 금융⸱통신⸱소액결제 등 다양한 정보를 기반으로 한 대안신용평가를 활용해 상품 가입 대상자의 신용구간(CB)을 8등급까지 확대해 금융 접근성을 높였다.

증빙소득이 부족한 고객도 신청이 가능하도록 설계해 △최대 1000만원까지 대출 △최저 연 4%대 후반 수준 금리부터 적용 △최고 금리는 연 7% 이내로 제한한다. 또한 거치기간 3년 포함 최장 10년까지 분할상환 구조를 도입해 금융소비자의 상환 부담을 대폭 낮췄으며, 청년⸱고령자⸱장애인⸱기초생활수급자 등 포용금융 대상자에게는 우대금리 혜택도 제공한다.

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