우리은행, '서울형 소상공인 안심통장 3호 지원사업' 참여…2000억원 규모 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 서울특별시, 서울신용보증재단과 함께 '서울형 소상공인 안심통장 3호 지원사업' 협약을 체결하고, 서울시 소재 소상공인을 대상으로 총 2000억 원 규모의 마이너스통장 보증서 대출을 지원한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 서울시 '소상공인 힘보탬 프로젝트'의 일환으로, 고금리와 경기 둔화로 경영 부담이 커진 소상공인에게 최대 1000만 원 한도의 마이너스통장 대출을 비대면으로 신속하게 지원한다.
안심통장 3호 지원 대상은 △개업 후 1년을 초과한 개인사업자 △대표자 NICE 신용평점 600점 이상 △최근 3개월 매출 합계 200만 원 이상 또는 최근 1년 신고매출 1000만 원 이상인 서울시 소재 소상공인이다. 대출은 1년 만기 일시상환 방식으로 운영되며, 심사를 거쳐 최대 5년까지 기한 연장이 가능하다.
보증 신청은 19일부터 서울신용보증재단 모바일 앱을 통해 가능하며, 보증 승인 후 우리은행 모바일 앱 '우리WON기업뱅킹'을 통해 영업점 방문 없이 비대면으로 대출을 신청할 수 있다. 시행 후 5일간은 출생연도 끝자리 기준으로 5부제가 적용되며, 3월 26일부터는 제한없이 신청 가능하다.
5부제 기간 중 보증 신청일(출생년도 끝자리)은 △3월 19일(1,6) △3월 20일(2,7) △3월 23일(3,8) △3월 24일(4,9) △3월 25일(5,0)이다.
우리은행은 소상공인의 금융부담을 줄이기 위해 초년도 보증료 50% 지원, 마이너스통장 한도미사용수수료 면제 등 실질적인 금융비용을 지원한다.
우리은행 소호사업부 박준석 부장은 "서울형 안심통장 3호 사업은 소상공인의 금융 부담을 완화하고 실질적인 경영 회복을 지원하기 위한 상품"이라며 "앞으로도 서울시 및 유관기관과의 협력을 통해 소상공인 포용금융을 강화하고, 실질적인 도움이 되는 금융지원과 현장 중심의 컨설팅을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
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