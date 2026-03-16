우리은행, 초고액자산자 고객 위한 '위스키와 다이닝 세미나' 개최

투체어스의 프리미엄 멤버십 고객 초청, 각 분야 리더 참석

시장 전망과 자산관리 전략 공유하며 초고액자산가 고객 교류의 장

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 11일~12일 서울신라호텔 '더 디스틸러스 라이브러리'에서 초고액자산가 고객을 위한 '투체어스 프리미엄 위스키 & 다이닝 세미나'를 개최했다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 11일~12일 서울신라호텔 '더 디스틸러스 라이브러리'에서 초고액자산가 고객을 위한 '투체어스 프리미엄 위스키 & 다이닝 세미나'를 개최했다고 16일 밝혔다. [사진=우리은행] 2026.03.16 dedanhi@newspim.com

이번 행사는 우리은행 자산관리 특화 브랜드 투체어스의 프리미엄 멤버십 고객을 초청해 자산관리 정보를 나누고 교류의 자리를 마련하기 위해 기획됐다. 국내 주요 기업 경영진을 비롯해 IT·문화 콘텐츠 분야 대표, 학계 전문가, 전문직 종사자 등 각 분야 리더들이 참석했다.

행사는 총 2부로, 1부는 '2026 웰스 컴퍼스'에서는 우리은행 자산관리 전문가가 국내외 시장 전망과 자산 배분 전략을 주제로 강연을 진행했다. 이어 2부 '위스키 도슨트 세션'에서는 세계적인 위스키 브랜드 글렌피딕의 배대원 브랜드 앰버서더가 진행을 맡았다. 참석자들은 서울신라호텔의 페어링 푸드와 함께 시중에서 쉽게 접하기 어려운 위스키를 시음하며 위스키의 역사와 풍미를 경험하는 시간을 가졌다.

행사에 참석한 한 고객은 "최근 금융시장 흐름과 투자 방향을 이해하는 데 도움이 됐고, 다양한 분야 리더들과 교류할 수 있어 의미 있는 시간이었다"고 소감을 밝혔다.

우리은행 김선 WM그룹장은 "우리은행을 믿고 거래해 주는 최상위 고객들께 감사의 마음을 전하고, 고객의 명성과 안목에 걸맞은 특별한 시간을 마련하고자 이번 세미나를 준비했다"며 "앞으로도 TC 프리미엄 멤버십 고객을 위한 차별화된 세미나와 비금융 서비스를 지속적으로 확대해 대한민국을 대표하는 'WM 명가'로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com