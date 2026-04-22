[모닝 리포트] "달러 강세, 중동 리스크에 환율 상승 압력"

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연준 차기 의장 후보 매파 발언에 유동성 축소 우려

국제유가 상승·미 금리 오름세, 금·은 등 귀금속은 약세

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 달러화가 미국의 견조한 소비지표와 통화 긴축 기대, 중동 지정학적 불확실성이 맞물리며 강세를 보이고 있다.

키움증권은 22일 보고서에서 "3월 미국 소매판매는 전월 대비 1.7% 증가해 시장 예상치(1.4%)를 웃돌았고, 자동차와 가스를 제외한 지표도 0.6% 늘어나 소비 회복세를 확인했다"며 "케빈 워시 차기 연준 의장 후보가 상원 청문회에서 대차대조표 축소와 금리 중심 정책을 강조하면서 시장에서는 유동성 축소 우려가 확대되며 매파적 신호로 해석됐다"고 밝혔다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

중동 정세도 달러 강세를 뒷받침했다. 미국과 이란 간 협상 불확실성이 지속되면서 금융시장 내 위험회피 심리가 강화됐고, 안전자산 선호가 달러 수요로 이어졌다.

이에 역외차액결제선물환(NDF) 달러/원 1개월물은 1481.54원으로 상승 출발이 예상되며, 단기적으로는 중동 이슈에 따른 제한적 상승 흐름이 전망된다.

국제유가는 협상 결렬 우려 속에 상승했다. 미국과 이란의 휴전 협상 종료를 앞두고 군사적 긴장 고조 가능성이 부각되며 유가는 배럴당 89달러 선까지 올랐다. 반면 금과 은 등 귀금속은 달러 강세와 금리 상승 영향으로 하락했다.

금리 시장에서는 미국 국채금리가 상승세를 나타냈다. ADP 고용과 소매판매 등 경제지표 호조로 경기 견조성이 확인되면서 금리 상방 압력이 확대됐고, 유가 상승도 인플레이션 우려를 자극했다.

특히 단기물 중심으로 금리가 오르며 수익률곡선은 평탄화되는 모습을 보였다. 반면 국내 국고채 금리는 외국인 선물 순매수와 투자심리 개선 영향으로 하락 마감하며 미국과 차별화된 흐름을 나타냈다.

peterbreak22@newspim.com