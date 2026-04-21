[모닝 리포트] "삼성생명, 삼성전자 지분가치 매력...목표가 29.9만원"

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올해 지배순이익 2조5582억·배당수익률 2.4% 전망

K-ICS 220%대 자본여력도 '양호'

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = iM증권은 21일 보고서에서 삼성생명에 대해 "삼성전자 지분을 사면 생명보험사를 덤으로 주는 수준의 밸류에이션"이라며 투자의견 '매수(Buy)'와 목표주가 29만9000원을 제시하며 커버리지를 시작했다.

보험 본업만으로도 안정적인 수익 창출이 가능한 가운데, 보유 중인 삼성전자 지분 가치와 향후 특별배당 가능성까지 감안하면 현 주가 수준에서 투자매력이 높다는 분석이다.

[사진=삼성생명]

보고서에 따르면 목표주가는 두 축으로 산출됐다. 먼저 보험 본업에는 조정 ROE 12.0%, 자기자본비용(CoE) 7.4%, 영구성장률 0%를 적용해 목표 PBR 1.62배를 도출했고, 이를 2026년 조정 BVPS 6만5490원에 곱해 주당 11만원의 본업 가치를 평가했다.

여기에 삼성전자를 비롯한 전자 지분의 가치는 유배당 계약자 몫(30%)과 법인세 효과를 차감하고, 추가로 40%의 할인율을 적용해 주당 18만9000원을 산정했다. 두 부분을 합산한 결과가 29만9000원이며, 4월 17일 종가 25만3500원 대비 상승 여력은 17.9%로 제시됐다.

iM증권은 삼성생명 주가가 현재 보험 본업의 체력보다 전자 지분 가치 및 지분 처분에 따른 특별배당 기대에 더 민감하게 반응하고 있다고 진단했다.

IFRS17 도입 이후 건강보험 중심의 신계약 전략을 통해 장기보장성 위주의 체질 개선을 진행 중이며, 감독당국의 계리 가정 변경과 유배당 연금 가정 조정 등에도 계약서비스마진(CSM) 잔액이 우상향하는 추세를 보이고 있다는 설명이다.

그럼에도 시장에서는 금산법 등 규제 이슈로 삼성전자 지분 처분과 주주환원 전략의 구체성이 부족하다는 점을 아쉬운 점으로 꼽았다.

실적 전망도 비교적 우호적이다. 2026년 연결 기준 지배주주순이익은 2조5582억원으로 전년 대비 11.1% 증가할 것으로 내다봤다. 보험손익은 별도 기준 9980억원으로 예실차 부진이 이어지지만, 견조한 CSM 상각 이익을 바탕으로 안정적인 이익 방어가 가능할 것으로 평가했다.

투자손익은 삼성전자 배당 확대와 즉시연금 관련 환입 등 일회성 요인이 더해져 1조655억원으로 전년 대비 54% 증가할 것으로 추정했다.

배당 측면에서 2026년 보통주 DPS는 6200원으로 전망되며, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 2.4% 수준으로 제시됐다. iM증권은 그간 회사가 일관되게 DPS 우상향 기조를 유지해온 점을 고려할 때 향후에도 안정적인 배당 성장 스토리가 이어질 가능성이 크다고 평가했다.

다만 삼성전자 대규모 배당이 2027년 반영될 경우 이익이 '퀀텀 점프'할 수 있는 만큼, 이런 일회성 이익에 대해서도 기존과 동일한 배당성향을 적용할지 여부가 향후 주주환원의 핵심 변수가 될 것으로 지적했다.

자본여력 지표인 K-ICS 비율도 현재 금리 수준과 삼성전자 주가를 감안하면 추가 하락 우려는 제한적이라는 판단이다. iM증권은 2026년 K-ICS 비율을 약 220%로 예상하며, 보험업계 전반과 비교해도 양호한 수준이라고 평가했다.

한편 리스크 요인으로는 삼성전자 주가 변동에 따른 자본 및 K-ICS 비율의 변동성, 제도 변화에 따른 본업 관련 불확실성 등을 꼽았다.

iM증권은 기본 시나리오 외에도 업사이드와 다운사이드 시나리오를 제시했다.

예실차 축소와 투자손익 개선으로 지속가능 ROE가 13%까지 높아지고 자본여력이 뚜렷이 개선될 경우, 본업 PBR이 1.93배까지 상승하면서 전자 지분 가치 15% 상승을 더해 목표주가는 최대 31만5000원까지 열려 있다고 분석했다.

반대로 예실차 악화와 손실계약비용 증가, 투자손익 부진으로 ROE가 11% 수준에 머물고, 삼성전자 주가가 15% 하락할 경우 목표주가는 24만8000원까지 내려갈 수 있는 것으로 제시했다.

peterbreak22@newspim.com