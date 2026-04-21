[모닝 리포트] "한화손해보험, 매력 되찾으려면 '배당' 필요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 순이익 930억대 전망

PER 2.8배·PBR 0.3배 저평가 지속

배당 재개 전까지 '보유' 의견 유지

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = BNK투자증권은 21일 한화손해보험에 대해 "장기보험 중심의 견조한 체력과 일반보험 이익 개선으로 업황 부진 속에서도 양호한 실적을 이어갈 것"이라면서도 "금융업의 최대 강점인 배당이 부재한 만큼 단기 주가 재평가는 제한적"이라고 진단했다.

투자의견은 '보유'를 유지했고, 2026년 추정 BPS를 반영해 목표주가는 기존 6200원에서 7000원으로 상향했다.

증권사는 한화손해보험의 2026년 1분기 별도 기준 당기순이익을 933억원으로 제시했다. 전년 동기 대비 34.6% 감소하지만 직전 분기와 비교하면 39.6% 증가한 수치다.

일반보험 이익이 크게 개선되지만, 장기보험 이익 감소와 자동차보험 적자 확대 영향으로 보험영업이익은 전년 동기 대비 41.2% 감소한 800억원 수준에 그칠 것으로 내다봤다.

다만 운용자산 확대로 인한 경상적 이익 증가와 국내 주식 관련 이익이 채권 관련 손익 감소 및 전년 동기 해외부동산 환입 소멸분을 상당 부분 상쇄하면서 투자영업이익 감소 폭은 11% 수준에 그칠 것으로 전망했다.

업황 측면에서는 손해율 상승과 경쟁 심화로 보험업 전반의 성장 둔화가 이어지고 있지만, 한화손해보험은 여성보험과 경증환자 중심 시장에서 신계약이 늘며 상대적으로 견조한 흐름을 이어가고 있다는 평가다.

1분기 신계약은 전년 동기 대비 24% 증가한 240억원, 신계약 환산배수는 12배로 확대될 것으로 추정했다. 이에 따라 신계약 CSM 규모는 전 분기와 유사한 수준을 유지할 것으로 봤다.

2025년 4분기 계리 가정 변경과 교육세 인상 여파로 CSM 조정 마이너스가 커지고 상각률도 낮아졌지만, 누적 성장 효과로 1분기 CSM 상각은 전년 동기 대비 0.9% 증가한 1,057억원으로 '양호한 수준'이란 평가다.

장기보험의 예실차도 예상보다 선방할 것으로 내다봤다. 1~2세대 상품 요율 인상 효과로 예실차는 전년 동기 대비 35억원 개선된 -10억원으로 추정됐다.

다만 캐롯손해보험 합병에 따른 간접비 증가, 교육세 인상, 손실부담계약비용 환입 축소 등이 겹치면서 기타 부문은 350억원 적자에서 419억원 적자로 큰 폭 악화될 것으로 전망했다. 이로 인해 장기보험 이익은 전년 동기 대비 34% 감소한 880억원으로 추정됐다.

자동차보험의 경우 캐롯 합병 비용과 보험원가 상승 여파로 적자 폭이 더 커질 전망이다. 1분기 자동차보험 손익은 전년 동기보다 176억원 나빠진 -215억원이 예상됐다.

반면 일반보험은 관계사 중심 매출 증가와 큰 사고 부재 효과가 맞물리며 이익이 전년 동기보다 73억원 늘어난 131억원 수준으로 개선될 것으로 전망했다.

연간 전망도 나쁘지 않다. 2026년 별도 기준 당기순이익은 전년 대비 1.3% 증가한 3,658억원으로 추정됐다.

장기보험 업황 자체는 구조적으로 녹록지 않지만, 2022년 이후 자본 확충을 바탕으로 공격적인 시장점유율 확대 전략을 펼친 덕에 동종사 대비 장기보험 이익이 상대적으로 양호한 흐름을 이어갈 것으로 봤다.

자동차보험 적자는 이어지겠지만, 일반보험 이익 확대로 상당 부분 상쇄될 것이라는 설명이다.

밸류에이션 매력은 여전히 부각된다. 한화손해보험의 2026년 예상 기준 PER은 2.8배, PBR은 0.3배 수준에 불과하다. 2024~2028년 ROE는 11~13%대가 예상돼 수익성 대비 저평가 구간이 지속되고 있다는 분석이다.

최근 자본비율(K-ICS)은 170% 중반을 기록하며 안정적인 수준을 유지하고 있고, 총자산 대비 자기자본비율 개선도 점진적으로 이어질 것으로 전망됐다.

다만 BNK투자증권은 금융주 리레이팅의 핵심 조건으로 '배당'을 꼽았다. 한화손해보험은 2024~2028년 기간 동안 DPS와 배당성향을 0으로 가정하고 있어, 현 시점에서 배당 매력은 부재하다는 점을 분명히 했다.

보고서는 "PBR 0.3배, PER 2.8배에 불과한 저평가 상태인 만큼 주가 하락 여지는 크지 않다"면서도 "배당 재개 전까지는 금융주로서의 매력을 온전히 인정받기 어렵다"며 투자의견 '보유'를 유지했다.

peterbreak22@newspim.com