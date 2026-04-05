[뉴스핌과 떠나는 한시·백주여행] ② 천년 서정을 품은 두목의 봄 노래 '청명(淸明)'

성묘와 봄나들이, 휴식의 봄날

액운 쫓고 무병장수 기원 의식

전통에서 내일의 에너지 충전

'소비, 휴가' 신풍속 현대적 변형

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 매년 4월 초(올해는 5일) 중국 전역은 '청명(淸明)'이라는 독특한 인문 전통의 시간 속으로 빠져든다. 중국은 24절기 중 하나인 청명절을 법정 공휴일로 지정하고 3일간 휴무한다. 4월 3일(금) 미국 증시가 성금요일(Good Friday)로 하루 쉬었듯, 중국 증시도 6일(월요일) 하루 휴장한다.

옛날 당송 시대부터 청명절은 모든 백성의 '봄 소풍' 날이었다고 한다. 청명절에 중국인들은 조상에게 성묘하고, 냇가에서 몸을 씻거나 연을 날려 액운을 떨쳐 보냈으며, 들녘과 냇가를 찾아 버드나무 가지를 머리에 꽂으며 무병장수를 기원했다.

청명절이 되면 요즘 사람들도 근교 들판과 야산을 찾아 조상의 묘소를 돌보면서 과일 등 제수용품을 차려놓고 제사를 지내며, 향과 지전(종이 돈)을 태우며 행운을 기원한다. 또 오랜 '상화답청(赏花踏靑)' 풍습에 따라 야외로 봄꽃 구경 나들이를 떠나 봄의 생명력을 즐긴다.

청명절은 떠난 이에 대한 추모와 봄의 생기가 시간적으로 교차하는 지점이었다. '가랑비와 청량한 바람, 버드나무 잎, 만개한 꽃, 봄나들이, 성묘와 제주(祭酒), 호젓한 산길, 주막.' 청명절의 서정과 풍경은 문인들에게 24절기를 통틀어 연중 최고의 창작 계절이었다.

바로 이 청명 절기에 당나라 말기 천재 시인 두목(杜牧)은 중국의 유명한 청향형 백주 펀주(汾酒)의 고장인 산시(山西)성 일대 한 마을의 산길을 지나며 후대에 길이 남을 주옥같은 시 한 수를 남겼다. 그 시의 제목이 '청명(淸明)'이고, 두목이 지난 마을의 이름이 살구꽃 피는 마을 '싱화촌(杏花村)'이다.

춘분에 이어 찾아드는 청명 절기 무렵에는 살구꽃과 복숭아꽃, 산수유와 생강나무 꽃이 산과 들녘, 온 천지를 뒤덮는다. 두목의 시 '청명'은 시를 읊은 때가 바로 연분홍 살구꽃이 흐드러지게 피어난 봄날이었다고 해서 '봄날의 노래'라는 별칭으로도 불린다.

<청명>

청명에 부슬부슬 봄비가 내리고,

길 떠난 나그네 발걸음 고단해라.

하룻밤 묵어갈 주막이 어디인가,

목동이 손짖으로 싱화촌을 가르키네.

(번역: 뉴스핌 최헌규 기자)

<淸明>

淸明時節雨紛紛 (청명시절우분분)

路上行人欲斷魂 (로상행인욕단혼)

借問酒家何處有 (차문주가하처유)

牧童遙指杏花村 (목동요지행화촌)

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 수도 베이징 근교 서산 국가 삼림공원내 묘원. (사진=뉴스핌 통신사 촬영) 2026.04.05 chk@newspim.com

청명(淸明)이라는 제목의 이 시는 당 말의 천재 시인 두목(杜牧)이 어느 봄날 산시(山西)성 펀양현을 지나 당나라 공신 곽자의의 고택을 찾아가는 여로(旅路)에서 노래한 시다.

매년 청명절이 오면 중국인들은 두목의 시 '청명'을 떠올린다. '청명'은 산시성 싱화촌(杏花村) 펀주와 함께 유명해져 펀주의 고사를 이야기할 때 빠지는 법이 없다. '청명'을 마케팅의 스토리텔링으로 삼아 산시의 '싱화촌'은 단번에 중국 백주 산업 미주(美酒) 생산의 메카로 자리 잡았다.

하지만 싱화촌 고을 사람들은 두목의 시 '청명'으로 인해 싱화촌 펀주가 유명해진 게 아니라, 오히려 3천 년 역사의 펀주 때문에 두목의 시가 유명해진 것이라고 주장한다. 광고(고시) 때문에 상품(펀주)이 유명해진 게 아니라, 상품이 워낙 유명하다 보니 거꾸로 광고를 유명하게 만들었다는 얘기다.

후세인들은 이 에피소드에 대해 천재 시인 두목을 폄하하는 얘기라기보다는 수천 년의 역사를 가진 명주에 바치는 헌사쯤으로 여기고, '닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐' 하는 논쟁처럼 굳이 시시비비를 가리려 하지 않는다.

펀주로 인해 청명이라는 시를 떠올리게 되는지, 청명이라는 시를 통해 펀주가 유명해졌는지 가릴 수는 없지만 청명 절기 두목이 노래한 '청명'과 싱화촌 마을 전통의 술 펀주는 아름다운 선율로서, 또 촉촉이 목줄기를 적시는 감미로움으로서 오랜 세월 많은 사람을 매료시켜 왔다.

두목의 시 청명의 '나그네'는 어둑어둑 날이 저물고 봄비가 부슬부슬 내리는 가운데 싱화촌 주막의 사립문을 들어섰을 것이다. 연분홍빛 살구꽃은 봄비에 떨어져 싱화촌의 대지를 하얗게 적셨을 게 분명하다. 나그네는 그날 저녁 살구꽃 피는 이 마을의 어느 따뜻한 주막방에 들어 펀주 한 잔으로 여로의 노독을 풀었을 것이다.

청명절은 춘추전국 시대 진(晉)나라 선비 개자추와 관련된 한식 고사에 기원을 두고 있다. 진나라의 충신이었던 개자추(介子推)가 벼슬이 싫어 산에 숨어들었다. 아무리 사람을 보내도 돌아오지 않자 진나라 왕 문공은 개자추를 불러내려고 산에 불을 놓았다.

뜻밖에 개자추는 불에 타 죽고 말았는데, 문공은 그를 기리기 위해 이 날을 '한식절'로 정하고 일체 불을 때지 말고 찬 음식을 먹게 했다. 본래 한식절은 청명보다 큰 명절이었다. 하지만 송나라 이후 이 한식절과 24절기인 청명, 그리고 비슷한 시기의 음력 삼월 삼짇날이 청명으로 합쳐져 봄나들이 풍속으로 굳어졌다.

현대 중국인들은 3일 동안 휴일로 정해진 청명절 기간을 이용해 고대인처럼 성묘에 나서거나 '상화답청' 봄나들이를 즐기고, 한국과 태국 등 이웃 나라로 단기 해외여행을 떠난다. 숙박 및 요식업소, 유통업계는 청명 소황금 연휴를 한 달 후 찾아오는 노동절 황금연휴의 마중물로 여기고 사활을 건 판촉 활동을 벌인다.

중국에선 올해 청명절 연휴 국내 기차 및 항공표는 물론 전국 유명 관광지 인기 숙박 업소 예약이 일찌감치 동났다는 소식이다. 여행 분야가 견인하는 내수 소매업 경기가 새로운 기록을 세울 것이라는 관측도 나온다. 여행 업계는 벌써부터 상반기 최대 대목인 5월 노동절 연휴 마케팅에 열을 올리고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com