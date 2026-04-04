이번주 국내 주요 금융일정(4.6~4.10)

4월 6일(월요일)
이억원 금융위원장, 국회 대정부질문(14시)
금융위원회, 부동산 PF상황 점검회의 개최(12시)
금융위원회, 빗썸 오지급 사태 관련 업계간담회 개최(14시)
금융위원회, 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
금융감독원, 빗썸 오지급 사태 관련 업계간담회(14시)
금융감독원, 중소·벤처기업 공시 부담 완화 등을 위한 자본시장법 시행령·감독규정 개정안 입법예고(12시)
4월 7일(화요일)
이억원 금융위원장, 중동상황 피해업종 관련 산업-금융권 간담회(14시)
금융위원회, 중소-벤처기업 공시부담 완화 등을 위한 자본시장법 시행령·감독규정 개정안 입법예고(12시)
금융위원회, 중동상황 피해업종 관련 산업-금융권 간담회 개최(14시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 금융보안 패러다임 전환 간담회(14시)
금융감독원, 은행권 장애인 고용 활성화를 위한 간담회 개최(10시)
금융감독원, 사전 예방 중심의 디지털 리스크 감독체계 확립을 위한 '금융보안 패러다임 전환 간담회' 개최(14시)
이창용 한국은행 총재, KB금융 협약(10시40분)
한국은행, 통화정책 경시대회(12시)
한국은행, 프랑스중앙은행 공동 세미나 개최(14시30분)
4월 8일(수요일)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 가상자산 계좌를 통한 보이스피싱 예방을 위해 가상자산거래소의 '강화된 출금 지연 제도' 가 시행(8시)
금융감독원, 금융분야 불공정약관 개선을 위한 공동 설명회 개최(14시)
금융감독원, 3월중 가계대출 동향(12시)
한국은행,2026년 2월 국제수지(잠정)(8시)
한국은행, 3월 중 금융시장 동향(12시)
4월 9일(목요일)
이억원 금융위원장, 소상공인 신용평가 체계 개편 간담회(15시)
권대영 금융위 부위원장, 신안우이 PF약정식(14시)
금융위원회, 3월중 가계대출 동향(12시)
금융위원회, 소상공인 신용평가체계 개편방안 발표(15시)
금융감독원, 금융지주회사 경영실적[잠정](8시)
금융감독원, ETF(상장지수펀드) 및 ELD(주가지수 연동예금) 관련 간담회 개최(14시)
금융감독원, 소상공인 신용평가체계 개편방안 발표(15시)
금융감독원, 진화하는 불법금융 스팸, 기술로 잡는다(12시)
이창용 한국은행 총재, 보험연수원 협약식(14시)
한국은행, 2025년 자금순환(잠정)(12시)
한국은행, 3월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
4월 10일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 차관회의(10시)
금융감독원,최초 외부감사 회사를 위한 감사인 선임제도 온라인 설명회 (8시)
이창용 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)·통화정책방향 기자간담회(11시10분)
한국은행, 4월 경제상황 평가(배포시)
한국은행, BOX: 최근 중국 자동차산업 성장의 핵심동인 점검(배포시)
4월 12일(일요일)
이창용 한국은행 총재, G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF-WBG 춘계회의 참석(12시)
한국은행, BOX: 글로벌 반도체 경기 확장세 지속가능성(12시)
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