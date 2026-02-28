이번주 국내 주요 금융일정(3.2~3.6)

3월 2일(월요일)
금융위원회, 2026년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 실시(12시)
금융위원회, 상호금융업감독규정 일부개정안 규정변경예고 실시(12시)
금융감독원, 2026년 금융감독원 계리감리 업무 추진방향(12시)
3월 3일(화요일)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(14시)
금융감독원, 대부업자·대부중개업자 CEO 간담회 개최(14시)
금융감독원, 제61회 공인회계사 제1차 시험 응시 결과(배포시)
금융감독원, 2025년 4분기 자료부터, 연금저축 상품 비교를 한눈에 통합연금포털 연금저축 비교공시가 더욱 편리해집니다(12시)
이창용 한국은행 총재, BIS 총재회의 및 IMF '아시아 2050 컨퍼런스' 참석(12시)
한국은행, BIS 기후대응 회사채 펀드 참여(12시)
3월 4일(수요일)
이억원 금융위원장, 민·관 합동 토큰증권 협의체 Kick-off 회의(10시)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
권대영 금융위 부위원장, '26년 제1차 가상자산위원회(10시)
이찬진 금융감독원장, 저축은행 CEO간담회(10시)
금융감독원, 2025년 IPO 시장, 무엇이 달라졌나(12시)
금융감독원, 2026년 디지털·IT 부문 금융감독 업무설명회 개최(14시)
한국은행, 2025년중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12시)
3월 5일(목요일)
금융위원회, 기업성장펀드(BDC) 도입을 위한 자본시장법 시행령 등 개정(12시)
금융감독원, 연 60%가 넘는 고리사채, 원금·이자 모두 무효입니다(6시)
금융감독원, 2026년 소비자보호총괄 부문 금융감독 업무설명회 개최(9시30분)
금융감독원, 2026년 민생금융 부문 금융감독 업무설명회 개최(14시)
금융감독원 ETF 광고 및 관련 SNS 컨텐츠를 볼 때 투자위험, 총보수 등 5가지 체크(12시)
한국은행, 2026년 2월말 외환보유액(6시)
3월 6일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 보험업권 대상 국민성장펀드 설명회 개최(16시)
이찬진 금융감독원장, 금융권 장애인 고용확대를 위한 우리원 및 유관기관 업무협약 체결식(10시20분)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자보호자문위원회 출범식 및 제1차 회의(14시30분)
금융감독원, '26.1월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
한국은행, 2026년 1월 국제수지(잠정)(8시)
romeok@newspim.com