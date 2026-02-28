국방부, 이란 공습 관련 해외 파병부대 안전상황 점검 지시

트럼프 "대규모 전투작전 시작"...이스라엘 전시 체제 돌입

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국방부가 이스라엘과 미국의 이란 공습과 관련해 해외 파병부대의 안전상황을 점검하라고 지시했다.

28일 국방부는 "안규백 국방부장관이 이날 중동 상황과 관련해 동명·청해부대 등 파병 부대의 안전상황을 즉각 점검하고 부대원들의 안전을 최우선으로 고려해 임무를 수행할 것을 국방부와 합참 관련 부서에 지시했다"고 밝혔다.

이스라엘이 이란의 수도 테헤란을 공격한 후 연기가 피어오르고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]2025.06.23 mj72284@newspim.com

앞서 로이터 등 외신들은 이날 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 테헤란 집무실 근처에서 폭발이 발생했다고 보도했다.

수도 테헤란 뿐만 아니라 이스파한과 케르만샤 등 다른 이란 지역에서도 폭발음이 들렸다는 목격담이 나오고 있다. 이곳은 이란의 주요 핵 시설 등이 위치해 있다.

이스라엘은 전국에 비상사태를 선포하고 전시 체제에 돌입했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해 '대규모 전투 작전'을 시작했다고 밝혔다.

미국과 이스라엘이 이란에 대한 직접 공격에 나선 것은 지난해 6월 '12일 전쟁' 이후 약 8개월 만이다.

gdy10@newspim.com