[美, 이란 공격] 트럼프, 오늘 이란 공습 관련 대국민 연설 예정

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란 공습과 관련해 28일(현지시간) 대국민 연설에 나설 것으로 전해졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

미국 당국자 2명에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 미국과 이스라엘의 대이란 공습 개시 이후 상황을 설명하는 연설을 할 예정이다.

앞서 이날 미국과 이스라엘이 이란에 대한 대규모 공습을 시작하자, 이란은 걸프 지역 내 미군 기지와 이스라엘에 미사일을 발사하며 보복에 나섰다. 이에 따라 중동 지역의 긴장이 급격히 고조되고 있다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 공개한 8분 분량의 영상 메시지에서 이번 작전을 "대규모이면서 현재도 진행 중인(massive and ongoing)" 작전이라고 규정했다. 그는 공습이 종료된 이후 이란 국민을 향해 "정부를 장악하라"고 촉구했다.

트럼프 대통령이 이번 연설에서 대이란 군사 작전의 경과와 향후 계획을 구체적으로 설명할 것으로 예상되면서, 이번 연설은 미국이 군사 개입의 수위를 어디까지 확대할지 가늠할 분수령이 될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com